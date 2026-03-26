Cùng dự sự kiện có lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực; được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước. Hội đồng Giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Trong khi đó, Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn tặng cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm nay, 100 cán bộ đoàn tiêu biểu được vinh danh và trao tặng giải thưởng này.

Tại cuộc gặp, đại diện thanh niên, cán bộ đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với thanh niên; nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới: tạo thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trẻ; tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của người trẻ khởi nghiệp, tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế; phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí; áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với các sáng kiến…

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định, tuổi trẻ Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, khơi sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các đại biểu, các bạn trẻ ưu tú có mặt tại chương trình cùng đoàn viên thanh niên cả nước lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" và "Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Người đúc kết: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh là do thanh niên". Theo Thủ tướng, lời dạy ấy không chỉ là thông điệp mang tầm vóc chiến lược mà còn mang niềm tin sâu sắc của Người đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên Việt Nam - lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được bồi dưỡng, khuyến khích và tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, quan điểm và yêu cầu xuyên suốt của Đảng đặt ra cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là phải xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, đam mê, hăng hái đi đầu, giỏi công tác thanh vận, là thủ lĩnh, người bạn đồng hành thân thiết, tấm gương sáng truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; xác định rõ mục tiêu "Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước". Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng chủ chốt để hiện thực hóa mục tiêu này.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; về phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó, Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và Giải thưởng Lý Tự Trọng là những phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là sự ghi nhận đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng và tác động lan tỏa cao đối với đoàn viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ đoàn trên toàn quốc.

Bày tỏ đặc biệt phấn khởi và điểm lại những thành tựu, kết quả ấn tượng mà các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng đã đạt được, Thủ tướng vui mừng được biết Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm nay với 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng tiếp tục có sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, tạo được uy tín trong cộng đồng, tôn vinh những bạn trẻ có thành tích rất xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thủ tướng cũng đánh giá 100 cán bộ đoàn tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là những cán bộ đoàn tiêu biểu cho tinh thần cống hiến, sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ đóng góp cho sự vững mạnh của tổ chức Đoàn và sự trưởng thành của thanh niên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các bạn trẻ xuất sắc, các cán bộ đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

"Lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích" trong mọi hoàn cảnh, mọi mặt trận

Thủ tướng nhấn mạnh, các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay tự hào được tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm trưởng thành và phát triển của thanh niên Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò "rường cột của nước nhà", "lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích" xông pha trên mọi mặt trận bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030, khởi đầu của kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới hoàn thành thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự diễn ra gay gắt ở một số điểm nóng.

Thủ tướng nêu rõ, trước tình hình đó, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, quán triệt quan điểm "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân" và phương châm "Nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng".

Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định:"Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc".

Với tinh thần đó, Thủ tướng mong các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cán bộ đoàn tiêu biểu và đoàn viên, thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hoá khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên".

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung vào "6 tiên phong".

Một là, tiên phong trong đổi mới tư duy và trong hành động sáng tạo. Thanh niên Việt Nam cần xóa bỏ tư duy lối mòn, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống và sẵn sàng đón nhận cái mới; phải nhìn xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm.

Hai là, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân và làm chủ những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những "startup kỳ lân" của Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá, bền vững.

Ba là, tiên phong trong dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hóa nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới. Thanh niên Việt Nam phải không ngừng đột phá, tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; đồng thời chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, tạo ra những giá trị văn hóa mới mang tầm khu vực, thế giới.

Bốn là, tiên phong trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Thanh niên phải không ngại khó, không ngại khổ, có khát vọng cống hiến phát triển đất nước; sẵn sàng học tập, làm việc, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần; sẵn sàng xả thân, hành động vì một cộng đồng văn minh, hạnh phúc, phát triển.

Năm là, tiên phong chủ động trong giao lưu, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thanh niên không ngừng trau dồi, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp với bạn bè và đối tác nước ngoài; tích cực tham gia các diễn đàn, hợp tác tại khu vực và quốc tế; trở thành công dân toàn cầu, góp phần khẳng định trình độ, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, vị thế và giá trị con người Việt Nam nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Sáu là, tiên phong trong đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, lao động, nghiên cứu, cống hiến, làm việc, làm nền tảng cho đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", sức mạnh toàn dân tộc; "lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể".

Thủ tướng nhắc lại, cách đây 95 năm (năm 1931), người thanh niên cộng sản 17 tuổi Lý Tự Trọng - Đoàn viên danh dự số 01, đã nói: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác". Các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để có được độc lập, tự do cho dân tộc; thanh niên Việt Nam ngày nay phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xứng đáng với sứ mệnh là những "người chủ tương lai của nước nhà", "người nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc", thế hệ sau làm tốt hơn thế hệ trước, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương và đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai, phát huy hơn nữa chương trình gặp gỡ các nhân vật và ghi lại các câu chuyện, tư liệu lịch sử của một thời hoa lửa.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay hãy phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng; luôn mang trong mình ý chí, khát vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn"; luôn "dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám đảm đương trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân"; dám chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, dám vượt qua chính mình trong cuộc sống, dám vượt ra khỏi khu vực an toàn trong công việc; luôn là lực lượng xung kích đi đầu cùng cả nước phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo VGP