Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Mai Văn Chính, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; ông Đào Ngọc Dung, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 150 học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu thuộc 53 thành phần dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương năm 2025.

Dưới đây là những hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất vui mừng khi được gặp các em - những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, tri thức và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước. Tổng Bí thư đánh giá việc tổ chức hoạt động tuyên dương rất ý nghĩa, kịp thời. Tổng Bí thư cho hay, lịch sử cách mạng Việt Nam luôn khắc ghi những đóng góp to lớn, bền bỉ và những hy sinh của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 tại buổi gặp mặt.

Thị Lài (người S’tiêng, Đồng Nai) - cô gái giành Huy chương Vàng trong nước và Huy chương Vàng giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 chia sẻ rất vui và vinh dự khi được tham dự buổi gặp mặt với Tổng Bí thư.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo tình hình học tập của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu và công tác tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành rất nhiều sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số. “Các em có mặt hôm nay là một minh chứng hiện hữu cho điều đó”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong rằng thế hệ trẻ, nhất là các em dân tộc thiểu số sẽ vững vàng bước tiếp, bước nhanh hơn trên hành trình phát triển, xứng đáng với niềm tin và lời căn dặn của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Năm nay là năm thứ 12 Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Chương trình nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam nói chung và của các dân tộc thiểu số nói riêng, đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên và thanh niên người dân tộc thiểu số; tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường đi đến ước mơ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Trải qua 12 kỳ tổ chức từ năm 2013 đến 2025, đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Không ít gương mặt sau Lễ tuyên dương tiếp tục trưởng thành vượt bậc, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhiều bạn trẻ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội… đã chọn trở về bản làng, phum sóc - nơi mình sinh ra để đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chụp ảnh cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Năm nay, có 150 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu thuộc 52 thành phần dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước được tuyên dương.