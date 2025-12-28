Chiều 28/12, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục - đào tạo và ngành y tế trên địa bàn sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại biểu Quốc hội Lê Quang Tùng; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Cần Thơ cùng khoảng 300 cử tri trên địa bàn.

Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn tại kỳ họp, đặc biệt là những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của đất nước đã được Quốc hội thảo luận và thông qua.

Đoàn đại biểu Quốc hội cũng lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, đặc biệt là các nội dung liên quan tới triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15 và là kỳ họp có tính chất rất quan trọng, đặc biệt, quyết định nhiều vấn đề chiến lược cho giai đoạn tiếp theo của đất nước và giải quyết cơ bản những vấn đề phát sinh của thực tiễn, những nút thắt của nền kinh tế và thể chế.

Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo hành lang pháp lý linh hoạt, giúp thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; đồng thời tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho các địa phương, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại kỳ họp này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Chính phủ đã trình một số lượng hồ sơ kỷ lục gồm 130 hồ sơ, tài liệu, báo cáo và được Quốc hội thông qua 51 luật, 8 nghị quyết, chiếm 30% tổng số luật, nghị quyết của cả nhiệm kỳ; trong đó có nhiều vấn đề mới, khó, nhất là đối với một số dự án luật, nghị quyết chuyên ngành, đặc thù nhằm tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc như đất đai, quy hoạch, giáo dục, chuyển đổi số, công nghệ cao, bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, dân số, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội các thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng, toàn diện, rất đáng tự hào của đất nước trong năm 2025. Tại cuộc tiếp xúc và qua tổng hợp, cử tri Cần Thơ nêu các đề xuất, kiến nghị liên quan phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng, chuyển đổi số trong ngành y tế; đào tạo và phát triển nhân lực y tế cho vùng ĐBSCL; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, y tế lão khoa; cơ chế tài chính, thuế và điều kiện hoạt động của cơ sở y tế; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành; cơ chế đặc thù đối với các trường đại học và đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học vùng ĐBSCL; cơ chế chính sách đối với nhân sự ngành giáo dục; cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu ý kiến, trả lời những vấn đề, câu hỏi, đề xuất của cử tri, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các cử tri, các đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất.

Thông tin thêm về Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, Thủ tướng cho biết đây là kỳ họp ban hành nhiều luật, nghị quyết nhất từ trước nay và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng chia sẻ thêm về nội dung chuyên đề tiếp xúc cử tri liên quan đến hai lĩnh vực giáo dục và y tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chia sẻ thêm về nội dung chuyên đề tiếp xúc cử tri lần này, Thủ tướng nhấn mạnh, giáo dục và y tế là hai lĩnh vực liên quan tất cả mọi người, mọi nhà, và ai cũng quan tâm, ai cũng cần sức khỏe và học tập suốt đời; Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm hai lĩnh vực này, với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển. Mặt khác, ĐBSCL cũng có 2 điểm nghẽn lớn nhất liên quan đến hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng y tế, giáo dục và liên quan tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước và không ngừng chăm lo để đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, Thủ tướng cho biết để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 10 các luật, nghị quyết để kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện.

Trong đó, cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 2 luật và 1 nghị quyết gồm Luật Dân số, Luật Phòng bệnh và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, hạnh phúc, với tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Luật Dân số mới đánh dấu bước ngoặt tư duy về phát triển dân số, với nhiều đòn bẩy kinh tế thiết thực như hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, cho người tại vùng có mức sinh thấp hoặc vùng khó khăn; ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội cho các gia đình có đủ 2 con…

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương, trong đó có TP. Cần Thơ cần tiếp tục rà soát xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, trên cơ sở chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đã được Quốc hội phê duyệt tại Kỳ họp này, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để quyết định đầu tư Chương trình gồm 5 dự án với tổng nguồn lực lên đến khoảng gần 90-100 nghìn tỷ đồng để thực hiện những mục tiêu cụ thể, thiết thực như: (1) Nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở; (2) Nâng cao hiệu quả hệ thống phòng bệnh; (3) Nâng cao sức khỏe; (4) Phát triển dân số; (5) Nâng cao chất lượng chăm sóc xã hội cho người yếu thế; (6) Tăng cường truyền thông về y tế.

Triển khai các chủ trương, chính sách nói trên, TP. Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể căn cứ trên điều kiện thực tiễn của TP. Cần Thơ sau sáp nhập, đạt một số kết quả tích cực như tỉ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 14,83 (gần đạt mục tiêu 15 bác sĩ/vạn dân) và số giường bệnh/vạn dân đạt 43,90 (vượt mục tiêu 34,5 giường bệnh/vạn dân); tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% (đạt kế hoạch đề ra); 100% cơ sở y tế có giường bệnh trên địa bàn đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử…

Hệ thống các bệnh viện chuyên sâu, đa khoa, trung tâm y tế, trạm y tế tại Cần Thơ tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được nâng cao; triển khai áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh; xã hội hóa hoạt động y tế ngày càng đa dạng, y tế tư nhân tiếp tục phát triển, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn và khu vực; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được triển khai hiệu quả.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng trong quá trình triển khai còn một số hạn chế như nguồn nhân lực y tế tại một số nơi còn thiếu; chế độ đãi ngộ, thu nhập; cơ sở vật chất, thiết bị; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương TP. Cần Thơ, các bộ, ngành, cơ quan đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng cách đây hơn 2 tháng (khi Thủ tướng đi tiếp xúc cử tri Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10) về triển khai các thủ tục liên quan để khẩn trương hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mới với việc chuyển từ nguồn vốn vay ODA sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công; đồng thời đã hoàn thành thủ tục mua 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện nay (dự kiến sẽ về trong những tháng đầu năm 2026).

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo cần khẩn trương nâng cấp Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, bệnh viện sản nhi Cần Thơ trong năm 2026, nếu cần gì, thiếu gì thì báo cáo Thủ tướng.

Cử tri TP. Cần Thơ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thủ tướng cho biết cũng tại Kỳ họp thứ 10, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 71, Chính phủ đã trình và Quốc hội đã thông qua 3 luật và 1 nghị quyết liên quan đến giáo dục: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực hơn 580 nghìn tỷ đồng để thực hiện 4 nhóm mục tiêu cụ thể đối với 4 nhóm đối tượng, gồm: (1) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; (2) Giáo dục nghề nghiệp; (3) Giáo dục đại học; và (4) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trả lời những vấn đề, câu hỏi, đề xuất của cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhiệm vụ chính của chương trình này là đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, dạy nghề, thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và hạ tầng chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục - đào tạo các cấp; đồng thời triển khai các giải pháp bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực số, ngoại ngữ và kỹ năng sư phạm hiện đại cho đội ngũ nhà giáo; tăng cường năng lực quản trị, quản lý đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý giáo dục; phát triển các năng lực cốt lõi, kỹ năng số, phẩm chất toàn diện cho người học.

Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Quốc hội phê duyệt, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để quyết định đầu tư, đưa chương trình vào thực tiễn cuộc sống.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời những vấn đề, câu hỏi, đề xuất của cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, trong 6 tháng tới đây, Chính phủ phải hoàn thành ban hành các nghị định để tổ chức thực hiện các nội dung nói trên.

Về kết quả thực hiện của Cần Thơ, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực như: Tỉ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi (trẻ vào học mẫu giáo đạt 95%, bậc tiểu học đạt 99,5%, bậc trung học cơ sở đạt 95%, có 75% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - đạt kế hoạch đề ra); tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,67% (đạt kế hoạch đề ra); giáo dục mầm non tiếp tục được củng cố, 100% cơ sở thực hiện tốt chương trình và chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm". Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia còn thời hạn 5 năm là 743/1.149 trường, đạt 64,66% (mầm non đạt 78,70%; tiểu học đạt 59,05%; trung học cơ sở đạt 63,45%; trung học phổ thông đạt 46,15%); giáo dục nghề nghiệp đạt kết quả tích cực, tuyển sinh đào tạo nghề cho 43.108 người ở các trình độ; trên 80% người tốt nghiệp đã có việc làm, trong đó 70-75% người tốt nghiệp có việc làm đúng ngành, nghề đào tạo.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục như đội ngũ cán bộ cấp xã có nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp và chưa đồng đều giữa các cấp học; công tác sáp nhập các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có nơi còn chưa kịp thời; đâu đó vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, cơ cấu môn học chưa hợp lý, đặc biệt là ở cấp mầm non và tiểu học; cơ chế tự chủ tài chính thực hiện chưa đồng bộ…

Cử tri TP. Cần Thơ tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL triển khai sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, trong đó, các trường mẫu giáo và phổ thông sắp xếp theo mô hình chính quyền 2 cấp, 17 trường đại học sắp xếp theo diện tăng quy mô, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng...

Tháo gỡ điểm nghẽn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh

Chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế và giáo dục, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương, trong đó có TP. Cần Thơ cần tiếp tục rà soát xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.

Thủ tướng cùng các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, cả hệ thống chính trị và cả người dân, doanh nghiệp, các cử tri đều phải tham gia thực hiện điều này để huy động sức mạnh tổng hợp, bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, đầu tư hạ tầng chiến lược cho 2 ngành giáo dục và y tế với đúng yêu cầu, mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; giảm chi phí đầu vào cho các dịch vụ y tế, giáo dục và tăng tính cạnh tranh để người dân hưởng lợi.

Thứ ba, tập trung đào tạo nhân lực 2 ngành này đáp ứng yêu cầu phát triển, không chỉ trình độ đại học hay trên mà phải quan tâm toàn diện, qua rất nhiều khâu, rất nhiều bước, chăm sóc con người suốt cuộc đời, qua các bậc học, để có nền giáo dục và y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho 2 ngành, như chính sách lương, ưu đãi thuế, tín dụng, nhà ở…; về tài chính, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư và tăng cường cơ chế tự chủ một cách hợp lý.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, quản trị hai ngành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ quản lý sang phục vụ; sắp xếp cơ sở vật chất, con người, chuyên môn phù hợp và quản trị thông minh, tập trung cho chuyển đổi số; cử tri giám sát quá trình này.

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số như học bạ số, sổ sức khỏe điện tử kết nối với VNeID để người dân thuận tiện, giảm chi phí, thời gian, phiền hà…

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cử tri, cấp ủy, chính quyền địa phương và các bộ ngành, cơ quan, trong đó có các cơ quan báo chí trong 5 năm qua đã luôn đồng hành, tạo điều kiện, giúp đỡ để đoàn đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời nêu các đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn để cấp có thẩm quyền giải quyết, góp phần vào thành tựu phát triển của Cần Thơ và cả nước trong những năm qua.

