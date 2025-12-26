Năm học 2024-2025, Việt Nam có 7 đoàn tham dự các kỳ Olympic khu vực, quốc tế ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học với 37/37 lượt học sinh tham gia và tất cả đều đoạt giải, đặc biệt cả 4/4 học sinh tham dự Olympic Hóa học quốc tế đều đoạt Huy chương Vàng, thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng. Việt Nam đạt được những thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi khoa học, kỹ thuật, thể thao, văn hóa nghệ thuật trong nước, khu vực và quốc tế, đặc biệt tại các kỳ thi Olympic.

Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học trên toàn thế giới với số lượng huy chương liên tục tăng.

Xây dựng đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định dân trí phải được nâng cao, nhân lực phải được đào tạo, nhân tài phải được bồi dưỡng.

Trong bối cảnh phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng và trọng dụng nhân tài là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng nêu quan điểm hơn lúc nào hết, cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, có cơ chế, chính sách đột phá trong lĩnh vực này.

Theo Thủ tướng, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, nền giáo dục đã không ngừng phát triển và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng.

Nhiều ngôi trường trở thành cái nôi "đào tạo nhân tài" nổi tiếng cả trong và ngoài nước, có nhiều học sinh đoạt giải Olympic quốc tế.

Thủ tướng cho rằng, những tấm huy chương quý giá, đầy tự hào của các cháu là kết tinh của trí tuệ, ý chí bền bỉ, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên cùng sự nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng; được vun đắp bởi sự tận tâm chăm lo của thầy cô, nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Những thành tích xuất sắc này không chỉ là niềm tự hào của từng học sinh mà còn là minh chứng cho chất lượng giáo dục phổ thông ngày càng được nâng cao, cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài của nước nhà.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo - "sự nghiệp trồng người".

Việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng phải trên cơ sở khoa học, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chú trọng phát hiện, tuyển chọn các thầy cô giáo, các huấn luyện viên tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm để đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng, phấn đấu đạt thành tích cao hơn.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trong đó nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng trong quý 1/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng, khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp phù hợp thực tiễn.

Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng cần có chính sách đặc thù thu hút nhân tài, các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về làm việc tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các thầy cô giáo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng phát triển tư duy, kỹ năng, nhất là tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết các vấn đề, thường xuyên tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thủ tướng cũng lưu ý cần có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận phù hợp với các em học sinh, nhất là với nhân tài và học sinh cá biệt, luôn coi các em như người thân để có sự chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ.