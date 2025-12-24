Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 35 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số.

Để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác người cao tuổi, góp phần thích ứng với xu hướng già hóa dân số, thúc đẩy phát triển nhanh bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh "coi công tác người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển bền vững".

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi bảo đảm có tầm nhìn chiến lược, khả thi và đồng bộ, bảo đảm phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng, tri thức và kinh nghiệm của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội, thích ứng với già hóa dân số.

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Bộ Y tế cần hướng dẫn các địa phương phát triển các mô hình chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng theo hướng "sáng đón đi, tối đưa về"; hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ cho người cao tuổi và câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Thủ tướng yêu cầu tập trung cải cách thủ tục hành chính, liên thông chia sẻ dữ liệu, hướng dẫn người cao tuổi dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Xây dựng các mô hình phát triển "kinh tế bạc"

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, khởi nghiệp; thực hiện việc chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo phù hợp.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ VHTT-DL, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, phối hợp xây dựng các mô hình phát triển nền "kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tuyên truyền, tăng cường thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người cao tuổi ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài công lập, kết hợp chăm sóc - y tế - phục hồi chức năng trên địa bàn theo quy định.

Thủ tướng lưu ý các địa phương rà soát, sắp xếp lại các trụ sở, cơ sở vật chất dôi dư để ưu tiên, phát triển các trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng và các câu lạc bộ cho người cao tuổi tại xã, phường, đặc khu.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì tổ chức các diễn đàn "kinh tế bạc" để thúc đẩy việc xây dựng các mô hình phát triển "kinh tế bạc" phù hợp ở Việt Nam; báo cáo Ban Bí thư, Tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng xem xét chủ trương phát triển nền "kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số nhanh tại Việt Nam.