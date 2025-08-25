Đến dự lễ kỷ niệm và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ 6 có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Siboualipha…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn sự hy sinh, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đặt nền móng xây dựng ngành Tư pháp dân chủ cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Bộ trưởng Tư pháp, ngày 28/8/1945 là mốc son lịch sử của dân tộc, là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước Quốc dân đồng bào về việc thành lập Nội các Thống nhất quốc gia gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp.

Đây là dấu mốc khai sinh nền Tư pháp của một nước Việt Nam mới - nước Việt Nam độc lập do người dân Việt Nam làm chủ. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Bộ Tư pháp đã đi qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền”.

Trước bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ và thách thức đan xen, Bộ, ngành Tư pháp nhận diện rõ một số yếu tố sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động trong thời gian tới. Bộ, ngành Tư pháp đã và đang thích ứng một cách linh hoạt và chủ động trước bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Siboualipha bày tỏ vui mừng và tự hào khi thấy ngành Tư pháp Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạch Thảo.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ rằng trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ra đời cùng với sự thành lập của Chính phủ lâm thời khi vừa mới giành được độc lập trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Bộ Tư pháp đã cùng với chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ giải quyết những khó khăn bộn bề, làm nên những dấu ấn lịch sử, mở đầu cho hành trình xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp.

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước đối với ngành Tư pháp hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó phải cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật ngay trong năm nay. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành, địa phương mà Bộ Tư pháp là trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Tư pháp. Ảnh: Thạch Thảo

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, công tác tư pháp trong thời gian tới tiếp tục có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và toàn ngành Tư pháp, coi công tác tư pháp là công tác chung, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương.