Tối 17/8, tại Trung tâm văn hoá Trúc Lâm thuộc khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tỉnh Bắc Ninh, TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc và chương trình nghệ thuật “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời”.

Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử khi quần thể được UNESCO chính thức ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, khẳng định tầm vóc và sức sống của thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền mang đậm bản sắc Việt.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận xét: ''Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hải Phòng, các bộ ngành đơn vị, tổ chức, cá nhân đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ. Tổ chức vận động và bảo vệ thành công hồ sơ đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử được UNESCO vinh danh vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh và cảm ơn UNESCO, các tổ chức quốc tế, các quốc gia thành viên đã ủng hộ để UNESCO ghi danh quần thể di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Công

Để tiếp tục phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thủ tướng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng triển khai 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tham mưu chính phủ hoàn thiện, bổ sung các văn bản luật, quy chế, quy định ở cấp quốc gia và các cấp chính quyền địa phương để bảo vệ đầy đủ mọi mặt cho di sản thế giới liên tỉnh. Đây là vấn đề các quốc gia trên thế giới đều đặc biệt quan tâm xây dựng để đưa ra khung pháp lý kịp thời. Xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản lý, bảo vệ và phát huy các di sản thế giới thuộc lãnh thổ của các quốc gia.

Thứ hai, quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý di sản thế giới tại các cơ quan liên quan ở Trung ương và các cấp chính quyền địa phương cùng phối hợp với cộng đồng trong việc bảo vệ di sản liên tỉnh. Trong đó, bên cạnh cơ quan trực tiếp quản lý được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và nguồn kinh phí cần có các ủy ban, hội đồng tư vấn về bảo tồn, ở đó tập trung đầy đủ thành viên các bên có liên quan nhằm phát huy được công sức, trí tuệ, sáng kiến của tất cả các thành viên trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ảnh: Phạm Công

Thứ ba, xây dựng các kế hoạch quản lý di sản phù hợp với sự tham gia của các bộ ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố. Đối với di sản văn hóa quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc giao cho các tỉnh là cơ quan chủ trì xây dựng, triển khai việc quản lý. Trong đó, cần nhận diện đầy đủ những nguy cơ ảnh hưởng đến di sản để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nhằm ngăn chặn, giảm thiểu những tổn hại cho di sản. Đưa ra kế hoạch quản lý chi tiết để ứng phó với những nguy cơ về rủi ro thiên tai có thể xảy ra bất cứ khi nào. Các kế hoạch quản lý du khách, đặc biệt là các di sản có số lượng khách tham quan lớn hàng năm để có phương án hạn chế, kéo giãn khách du lịch không tập trung đông ở những thời điểm có thể gây tổn hại cho di sản.

Thứ tư, gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới trong mối liên kết chặt chẽ với di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khác trong khu vực. Các hoạt động này luôn hướng tới việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của UNESCO và cần phải được áp dụng một cách có hệ thống với sự tham gia của nhiều chủ thể quản lý có liên quan. Không chỉ dừng lại ở kết nối di sản mà còn phải phát huy các di sản thế giới để phát triển các sản phẩm du lịch để di sản bên cạnh đời sống lịch sử, trầm tĩnh sẽ có một đời sống sôi động và rộng lớn hơn.

Thứ năm, đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh di sản, mỗi người dân là một đại sứ văn hóa trong việc tiếp tục lan tỏa giá trị tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đặc sắc của quần thể di tích và danh thắng đặc biệt quan trọng này đến với bạn bè quốc tế thông qua các sự kiện văn hóa thông qua các nền tảng số.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Công

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, những định hướng quý báu của Thủ tướng Chính phủ về phát huy, bảo tồn, lan tỏa những giá trị đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch quản lý di sản quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc theo đúng quy định pháp luật và Công ước bảo vệ Di sản văn hóa của Ủy ban Di sản Thế giới.