Chiều 26/9, tại xã Kiến Hưng, UBND TP Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá hai dự án được khởi công có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hai dự án sẽ góp phần phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc với công nghệ cao, quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần "đã nói là làm", nhất là trong giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với tinh thần “tất cả vì lợi ích chung”, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án phát huy phương châm “phát triển nhanh, xanh, bền vững”, thực hiện đúng cam kết, thúc đẩy tiến độ các dự án nhanh hơn và bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, giải quyết nhiều việc làm cho người dân.

Thủ tướng mong muốn Dự án Khu công nghiệp Tân Trào được triển khai nhanh, thu hút đầu tư chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao; dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai nhanh các thủ tục, kết hợp với các nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, phấn đấu khánh thành sớm trước 1 năm.

Thủ tướng cùng các đại biểu ấn nút khởi công.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, với diện tích gần 3.200 km2, dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước.

Ngay sau khi hợp nhất, ngày 15/7/2025, Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2025 bên lề kỳ họp ABAC 3, với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới". Tại hội nghị, thành phố đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án và ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng kí và cam kết trên 15,6 tỷ USD.