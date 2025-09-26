Dự Đại hội có 445 đại biểu đại diện cho 243.544 đảng viên, thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đây là Đại hội 'số hóa' với phương châm không sử dụng giấy, ứng dụng công nghệ vào công tác điều hành.

Phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Theo tổng hợp của Ban tổ chức, có 6.289 tổ chức đảng các cấp (gồm 517 đảng bộ cơ sở; 1.275 chi bộ cơ sở; 4.497 chi bộ trực thuộc) của 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, 114 đảng bộ xã, phường, đặc khu và đại hội đại biểu 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội 14.

Các đại biểu hoàn toàn nhất trí với nội dung và đánh giá các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu; nội dung đánh giá toàn diện, sâu sắc; bố cục hợp lý, chặt chẽ; cách diễn đạt cô đọng, tổng kết, có tính khái quát cao.

Các quan điểm, mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu mang tính kế thừa, đột phá cho kỷ nguyên mới, thể hiện tầm cao trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của Trung ương và Tiểu ban Văn kiện Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Hải Phòng là đại hội số cấp tỉnh, thành đầu tiên trên cả nước

Đối với mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, bao gồm mục tiêu tổng quát và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu cho giai đoạn 2026-2030, đa số các đại biểu nhất trí với mục tiêu phát triển tổng quát, các mục tiêu phát triển chủ yếu 5 năm (2026-2030).

Đại biểu nhất trí cao với các mục tiêu kinh tế của đất nước như phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt khoảng 40% GDP.

Trong buổi chiều, các đại biểu trình bày các tham luận về mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị và văn hoá của Hải Phòng trong giai đoạn mới.