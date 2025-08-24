Đài RT ngày 24/8 cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây đã tuyên bố rằng nền kinh tế nước này đang trải qua "một cuộc khủng hoảng cấu trúc", chứ không phải chỉ là tình trạng "yếu kém tạm thời".

"Tôi thừa nhận điều này với thái độ tự phê bình. Nhiệm vụ đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng khó khăn hơn những gì chúng ta nghĩ cách đây 1 năm. Không ai nên chủ quan về mức độ sâu sắc và rộng lớn của những thách thức mà chúng ta phải đối mặt", ông Merz cho biết.

Cũng theo Thủ tướng Merz, sức cạnh tranh của nền kinh tế Đức đã sụt giảm đáng kể, và mức thuế 15% của Mỹ với hàng xuất khẩu của Berlin sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: X/@bundeskanzler

"Chất lượng sản phẩm của chúng ta vẫn ổn, và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhận thức được việc cần phải thích ứng. Nhưng điều kiện cơ bản ở Đức trong thập niên qua vẫn chưa đủ tốt. Chúng ta cần thêm các ưu đãi về thuế với các doanh nghiệp vừa", ông Merz nói thêm.

Thủ tướng Đức sau đó lấy dẫn chứng qua việc hãng xe Volkswagen sụt giảm 36% lợi nhuận và BMW giảm 29% trong đầu năm nay. Sự suy thoái của ngành ô tô đã làm dấy lên nhiều quan ngại với nền kinh tế hàng đầu của châu Âu, khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán Đức sẽ không tăng trưởng trong năm nay.

Theo giới quan sát, nền kinh tế Đức đã phải vật lộn với chi phí năng lượng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine suốt thời gian qua, và hiện nay là những thách thức tới từ chính sách thuế quan của Mỹ.