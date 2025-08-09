Binh sĩ Israel. Ảnh: Bloomberg

Theo đài RT, Văn phòng của Thủ tướng Israel đã công bố kế hoạch chiếm đóng Dải Gaza như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm giải giáp Phong trào Hồi giáo Hamas, phi quân sự hóa Gaza và giải cứu các con tin Israel còn sống sót. Vài giờ trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, ông đang nhắm tới việc giành quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn với vùng đất này. Động thái trên đã bị chỉ trích là có nguy cơ khiến các con tin đang bị giam giữ gặp nguy hiểm.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, dù Berlin ủng hộ cuộc đấu tranh chống lại nhóm vũ trang Hamas của nhà nước Israel và ưu tiên việc trả tự do cho các con tin nhưng vẫn chưa rõ động thái quân sự mới của Tel Aviv sẽ đạt được những mục tiêu đó như thế nào.

Trong thông cáo trên trang web của chính phủ liên bang ngày 8/8, nhà lãnh đạo Đức tuyên bố: "Trong những trường hợp như vậy, Chính phủ Đức sẽ không cho phép xuất khẩu bất kỳ thiết bị quân sự nào có thể được sử dụng ở Dải Gaza, cho tới khi có thông báo mới".

Thủ tướng Merz nói thêm Berlin vô cùng quan ngại về nỗi thống khổ của người dân Gaza, đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh Israel tấn công, Đức hiện có trách nhiệm lớn hơn trong việc đảm bảo người dân Palestine nhận được viện trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng tại Gaza và cáo buộc Israel cản trở dòng chảy viện trợ nhân đạo.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ông Netanyahu đã gọi điện cho người đồng cấp Đức và bày tỏ thất vọng trước quyết định dừng chuyển vũ khí cho Israel. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, Văn phòng của Thủ tướng Israel viết: "Thay vì ủng hộ cuộc chiến chính nghĩa của Israel chống lại Hamas, Berlin lại cấm vận vũ khí với Israel".

Cho đến gần đây, Israel vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên khắp các diễn đàn chính trị tại Đức, một quốc gia vẫn đang tìm cách chuộc lỗi cho vụ thảm sát hơn 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến II.