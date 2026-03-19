Theo danh sách được công bố, toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử.

Tỷ lệ phiếu bầu cho các đại biểu trúng cử HĐND tỉnh đạt mức cao, trong đó người cao nhất đạt 99,39% và người thấp nhất là 87,09%.

Cụ thể, ông Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - thuộc đơn vị bầu cử số 2 (gồm các xã Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ) đã trúng cử với tỷ lệ 99,39%. Ông là người có số phiếu bầu cao nhất.