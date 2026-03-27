Sáng nay, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Hoài Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977; quê quán TP Đà Nẵng; trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân Anh văn.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (cũ); Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.