Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử, nhất là tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, TP. Huế, Quảng Ngãi...

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, đảo lộn và đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Ảnh: Dương Giang/TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vùng ngập nước hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh và nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho bà con, nhân dân vùng lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên nhân dân vùng ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ xã Hòa Thịnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhân dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên, trao hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhanh chóng ổn định lại đời sống của nhân dân; bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất quyết không để ai bị đói, bị rét, bị không có chỗ ở, thiếu nước sạch; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, xây mới, tái định cư nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh khẩn trương vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để phát sinh dịch bệnh; tập trung khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp…

Theo thống kê, đã có 90 người chết, 12 người mất tích; hơn 308 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 981 nhà bị hư hỏng; trên 82.000 ha lúa, hoa màu bị hư hại; hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; trên 1.100 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng (trường học, trạm y tế, đường sá, điện, viễn thông…) bị hư hại nặng nề. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 13.200 tỷ đồng. Ngoài ra, thiệt hại về tài sản của người dân bị ngập, hư hại rất nhiều, khó có thể thống kê đầy đủ. Bắc Hòa Thịnh là một trong những xã bị ngập nặng nhất, thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Phú Hữu là thôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Xã Hòa Thịnh có 25 người chết, 67 nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên một số hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn tại thôn Phú Hữu; thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Theo Vienamplus, VGP