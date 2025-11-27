Chiều nay, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên VietNamNet đã đặt câu hỏi đến người phát ngôn đề nghị cho biết các nước và tổ chức quốc tế đã viện trợ bao nhiêu tiền, trang thiết bị, vật tư cho Việt Nam để khắc phục hậu quả mưa lũ. Việc phân bổ này được thực hiện như thế nào?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vừa qua nhiều địa phương của Việt Nam đã phải hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử và thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

"Trước những mất mát nặng nề này, đến nay, Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính cùng với các nhu yếu phẩm, các trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và các tổ chức quốc tế với giá trị ước tính đến thời điểm này là gần 16 triệu USD", người phát ngôn thông tin.

Người dân ở Khánh Hòa dọn dẹp sau mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo bà Hằng, nguồn lực này sẽ được các cơ quan chức năng Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực và đến tận tay người dân bị ảnh hưởng.

"Trong những ngày này, chúng ta cũng chứng kiến những câu chuyện hết sức xúc động khi nhiều người bạn nước ngoài, nhiều khách du lịch quốc tế đã cùng người dân và chính quyền địa phương của Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn bằng rất nhiều hình thức khác nhau.

Đây chính là sự động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương trợ quốc tế, tinh thần đoàn kết quốc tế nhằm giúp nhân dân các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại sớm vượt qua những khó khăn", người phát ngôn chia sẻ.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, sự giúp đỡ kịp thời, thiết thực và vô cùng quý báu này.

Lô hàng viện trợ của Liên minh châu Âu đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) hôm 24/11 để cứu trợ người dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai

Vừa qua, tại khu vực Nam Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhất là tại các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.

Đã có hơn 100 người chết và mất tích. Sau lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa do sập, đổ, trôi, cần nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại; nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện cũng chưa thể hoạt động trở lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại về nhà ở của nhân dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương thống kê số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi, bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.