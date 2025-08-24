Tham dự họp có ông Trần Đức Thắng - quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các thành viên đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: P.Ngọc

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 với cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương chủ động rà soát, chuẩn bị phương án ứng phó.

Đồng thời, Thủ tướng quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Sở chỉ huy tiền phương được đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, làm trung tâm điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp khẩn với lãnh đạo các địa phương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5.

Ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: P.Ngọc

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo về công tác triển khai ứng phó với bão số 5. Đến nay, toàn bộ hơn 59.000 phương tiện tàu thuyền trên biển của các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế đã neo đậu an toàn, không để người dân ở lại trên thuyền.

Đồng thời, các địa phương đã lên phương án, kịch bản cụ thể để di dời hơn 90.000 hộ dân khỏi những khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn; sẵn sàng vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm và các lực lượng ứng trực để ứng phó bão.

Trên toàn khu vực Bắc Trung Bộ đang có 24 hồ chứa thuỷ điện vận hành điều tiết xả lũ trước diễn biến mưa lớn. Một số địa phương cũng lo ngại về nguy cơ mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, gây chia cắt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Chuẩn bị tối đa, miễn là không có thiệt hại về người và của

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây ra thiệt hại rất lớn, làm 146 người chết, 20 người mất tích, thiệt hại về tài sản 5.000 tỷ đồng, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng tới tinh thần của người dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát của người dân các vùng thiên tai thời gian qua, nhất là những gia đình có người thiệt mạng do thiên tai thì mất mát không gì bù đắp được.

Cuộc làm việc tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: P.Ngọc

Về cơn bão số 5, Thủ tướng cho biết, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào Biển Đông và có thể mạnh hơn nữa khi đổ bộ. Bão đi nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng lớn và rộng, gây nguy hiểm với tàu thuyền trên biển kể cả đã neo đậu. Đồng thời, mưa lớn có thể gây ra nhiều rủi ro, đặc biệt mưa lớn sẽ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, ngay từ khi bão chưa vào, gồm chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị thực phẩm, nước sạch, các phương tiện y tế…; chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại, không bị thiệt mạng, không bị mất tích khi có tình huống xảy ra.

Sau cuộc họp, Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa bàn trọng điểm. Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân sự chuẩn bị lực lượng ứng trực, sẵn sàng chi viện cho những địa phương khác khi cần thiết với phương châm "4 tại chỗ", không để có tâm lý lơ là, chủ quan.