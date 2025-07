Theo quyết định, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, Ban trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành Trung ương và Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Ban chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Diễn tập ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia. Ảnh: Phạm Hải

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự; ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; điều phối lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm bảo đảm cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước; sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc tế về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa...

Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng ban chỉ đạo. Các Phó trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (Phó trưởng ban thường trực); Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo một số bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Theo đó, Trưởng ban, các Phó trưởng ban và ủy viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban chỉ đạo; Phó trưởng ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban; các ủy viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án về phòng thủ dân sự.

Bộ Quốc phòng là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Quy chế quy định cơ quan chủ trì tham mưu giúp việc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp bộ thường xuyên theo dõi tình hình sự cố, thảm họa trong lĩnh vực quản lý, kịp thời báo cáo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự và thành viên Ban chỉ đạo thuộc bộ, ngành mình.

Khi có sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng, cơ quan chủ trì tham mưu giúp việc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự trong từng lĩnh vực quản lý tổng hợp tình hình sự cố, báo cáo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các nội dung liên quan và đề xuất biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự bộ, ngành Trung ương tham mưu giúp việc cho Bộ trưởng, Trưởng ngành chỉ đạo ứng phó, khắc phục sự cố trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình.

Căn cứ tình hình sự cố, Bộ trưởng, Trưởng ngành tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, hoặc đề xuất với Ban chỉ đạo tổ chức đoàn công tác, phân công thành viên đi kiểm tra thực tế.

Cơ quan chủ trì tham mưu giúp việc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự trong từng lĩnh vực quản lý chuẩn bị nội dung; báo cáo Bộ trưởng, Trưởng ngành mình - thành viên Ban chỉ đạo đề xuất họp Ban chỉ đạo tăng cường các biện pháp và triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả...

Khi xảy ra thảm họa, Bộ trưởng, Trưởng ngành Trung ương trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, theo dõi tình hình, hiệu quả các biện pháp đã triển khai để tham mưu cho Ban chỉ đạo các biện pháp tiếp theo.

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ huy lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, bảo đảm an ninh trật tự khu vực chịu ảnh hưởng bởi thảm họa.

Ban chỉ đạo thành lập đoàn công tác, phân công thành viên kiểm tra, theo dõi tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa; định kỳ họp đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp bổ sung nếu cần thiết.

Bộ trưởng, Trưởng ngành Trung ương trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình chủ trì tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo tổ chức kêu gọi, tiếp nhận và triển khai các khoản hỗ trợ khẩn cấp từ quốc tế trong các tình huống khẩn cấp theo quy định pháp luật; phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nguồn lực được hỗ trợ cho các địa phương theo quy định.