Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và Thủ tướng Lê Minh Hưng sáng nay chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Tháo gỡ dứt điểm các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy Chính phủ, hoàn thành khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, có những đột phá.

Về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 1 năm vận hành đã cơ bản đi vào ổn định, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, từng bước phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và tháo gỡ kịp thời.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, đặc biệt là tích cực hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Đảng ủy Chính phủ đã chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất.

Đảng ủy Chính phủ đã bám sát lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, đề xuất các chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng Chính phủ phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp và xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Ông yêu cầu phải quyết tâm, quyết liệt hơn, phải tạo đột phá, phải nhanh hơn, kịp thời hơn trong hoàn thiện thể chế.

Chính phủ phải chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, phải giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực.

Bảo đảm số lượng và chất lượng cán bộ địa phương

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết kết quả kiểm tra, giám sát là định hướng quan trọng để Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Thủ tướng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với đoàn kiểm tra, giám sát để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

Với tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan rà soát, đánh giá, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, nhất là với cấp cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách.

Ông cho rằng cần rà soát, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ không chuyên trách; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có giải pháp phù hợp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Thủ tướng nêu các kiến nghị liên quan việc bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo sản phẩm cuối cùng làm cơ sở bố trí cán bộ.