Thủ tướng tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9 theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng có: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh.

Quốc vụ khanh của Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay. Ảnh: VGP

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có Quốc vụ khanh của Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol, lãnh đạo Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Ấn Độ; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là nước đối tác của BRICS.

Việc Việt Nam tham dự hội nghị tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay. Ảnh: VGP

Tại phiên thảo luận về chủ đề "Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu", Thủ tướng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng cũng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.