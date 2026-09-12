Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026.

Hội nghị BRICS năm nay đánh dấu đúng 20 năm hình thành và phát triển của BRICS, từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, tài chính trở thành một cơ chế hợp tác đa phương có vai trò, ảnh hưởng ngày càng gia tăng trong các vấn đề toàn cầu.

Phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, với vai trò của Việt Nam là nước đối tác của BRICS từ tháng 6/2025, Thủ tướng tham dự hội nghị BRICS lần này có ý nghĩa quan trọng.

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, hợp tác quốc tế đứng trước nhiều yêu cầu mới, việc tham dự hội nghị là cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng các nước thành viên và nước đối tác trao đổi, đối thoại.

Các nước cùng xác định những hướng đi, những giải pháp đối với các vấn đề lớn đặt ra trong quản trị khu vực và toàn cầu, nhất là các vấn đề về kinh tế, phát triển, gắn với lợi ích và ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Bharat Mandapam ở New Delhi - địa điểm tổ chức hội nghị BRICS 2026. Ảnh: BTC BRICS

Việt Nam tiếp tục triển khai chủ trương chuyển “từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi”; tiếp tục phát huy tiếng nói trong tham gia xây dựng các khuôn khổ, quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế.

Việc tham dự hội nghị giúp nước ta chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác lớn tại BRICS và các cơ chế đa phương, phục vụ triển khai hiệu quả chủ trương hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Chương trình nghị sự của BRICS mở rộng từ kinh tế, tài chính sang các lĩnh vực là động lực mới cho phát triển như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng… Việt Nam sẽ nhận diện sâu sắc hơn những cơ hội và thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác.

Chuyến công tác của Thủ tướng là dịp quan trọng để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS năm 2026, cũng như với các nước thành viên và nước đối tác.

Việt Nam có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với tất cả các nước thành viên và nước đối tác. Việc tham gia các hoạt động của BRICS tạo thêm không gian và động lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trong những lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng và đổi mới sáng tạo…

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và bộ trưởng, thứ trưởng các nước dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm BRICS mở rộng hồi giữa tháng 5. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, tại phiên thảo luận về chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết thách thức toàn cầu.

Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên và đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Trong khi đó, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa nhấn mạnh, đây là lần thứ tư Ấn Độ đăng cai sự kiện, dự kiến có sự tham dự của gần 30 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ cũng như lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

Ấn Độ coi Việt Nam là một phần rất quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" cũng như trong khuôn khổ của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mở rộng hợp tác với thị trường hơn 1,4 tỷ dân

Về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ, Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới, với thị trường hơn 1,4 tỷ dân, tiềm lực khoa học - công nghệ ngày càng lớn, vai trò, vị thế ngày càng gia tăng.

Ấn Độ không chỉ là người bạn truyền thống, gắn bó lâu dài, đối tác tin cậy, mà còn là Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường với Việt Nam, có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho các mục tiêu phát triển.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 5. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026, với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.

Trong chưa đầy hai ngày, bên cạnh các hoạt động đa phương, Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên cao thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đạt những kết quả thực chất, cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Trong đó, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, tăng cường đầu tư, các dự án lớn, mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tạo đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo… là lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh rất lớn.

Đại sứ Ấn Độ cho biết, 2026 là năm rất đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra chỉ khoảng 4 tháng sau chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Vì vậy, chuyến thăm của Thủ tướng sẽ giúp lãnh đạo hai nước đánh giá tình hình, đồng thời đưa ra định hướng và tầm nhìn để các cơ quan chức năng tiếp tục phát triển quan hệ đối tác này.