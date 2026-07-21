Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban thường trực); Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Ủy viên thường trực là Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự, ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; điều phối lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm bảo đảm cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước, sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc tế về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Theo quyết định của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức; tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập; xây dựng công trình và bảo đảm trang thiết bị; hợp tác quốc tế; sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hoạt động phòng thủ dân sự.