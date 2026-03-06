Quỹ phòng thủ dân sự trung ương tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; nguồn điều tiết từ quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh về quỹ theo quyết định của Thủ tướng và nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Quỹ do Bộ Quốc phòng quản lý. Bộ máy quản lý quỹ sử dụng quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng quyết định.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả... Việc điều tiết giữa quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách.

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại nghị định này và pháp luật liên quan.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ di dời tài sản trong đợt mưa lũ ở miền Trung tháng 7/2025. Ảnh: BĐBP

Quỹ phải chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động, báo cáo tình hình thực hiện quỹ.

Nguồn thu của quỹ từ các nguồn tài chính gồm: Đóng góp tự nguyện; điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; điều tiết từ quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh; thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

Quyết định của Thủ tướng quy định Thủ trưởng cơ quan quản lý quỹ trình cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia xem xét, quyết định chi.

Cụ thể, quỹ sẽ chi để cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; hỗ trợ tu sửa nhà ở, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học, đường giao thông; hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương.

Quỹ cũng hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa cho địa phương chịu thiệt hại vượt quá khả năng khắc phục; hỗ trợ, trợ cấp đột xuất cho nạn nhân, gia đình nạn nhân bị thiệt hại khi tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa...

Ngoài ra, quỹ sẽ hỗ trợ cho các dự án khẩn cấp ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dự án điều tra cơ bản và các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa liên tỉnh, liên vùng, liên ngành; hỗ trợ công tác cảnh báo, theo dõi, giám sát, truyền tin sự cố, thảm họa.