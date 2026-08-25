Thủ tướng và các đại biểu dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu; đại diện các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, các đảng viên lão thành.

Trong đợt 2/9 năm nay, thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 18.524 người vinh dự được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, các cơ quan đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng với 22 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng với 3 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng với 25 đảng viên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 6 người và đại diện gia đình 1 người Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 7 người. Thủ tướng cũng tới thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Đào Thế Đính (Cao Văn), năm nay 99 tuổi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong không khí phấn khởi, tự hào cùng cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng, xúc động tới dự buổi lễ và trân trọng gửi tới các cụ, các bác, các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quốc khánh 2/9 là ngày lễ trọng đại của dân tộc; đây là dịp để chúng ta cùng tự hào nhìn lại chặng đường 81 năm độc lập, tự do, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước và thành quả vĩ đại của sự nghiệp cách mạng hơn 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên hành trình đó đã ghi dấu những hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là các đảng viên lão thành - những người đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đi theo Đảng từ những năm tháng đất nước còn muôn vàn khó khăn, gian khổ.

"Hôm nay, chúng ta đặc biệt trân trọng và tri ân những đồng chí đã có 80 năm, 75 năm và 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng; đây không chỉ là những dấu mốc về thời gian, mà là hành trình của sự rèn luyện, cống hiến và lòng thủy chung son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Trong suốt chặng đường ấy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, nêu gương, đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ xúc động và trân trọng khi được biết trong số các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay có nhiều người đã vào Đảng từ năm 1947, 1948 - những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là những tấm gương tiêu biểu, đã dành trọn cả cuộc đời, trí tuệ và sức lực của mình cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

"Trong suốt quá trình công tác, các đồng chí được trao huy hiệu Đảng hôm nay dù giữ các cương vị, công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng - phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; luôn nỗ lực đóng góp vào quá trình phát triển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng nói riêng và đất nước nói chung. Mỗi tấm Huy hiệu được trao hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đồng chí, mà còn là niềm tự hào của chi bộ, đảng bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và Đảng bộ thành phố Hải Phòng", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với các đồng chí, những người đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng, tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước. Qua đó, giúp lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ, góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hải Phòng và của toàn Đảng ta.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phát triển nhanh, bền vững, đồng thời lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển; với mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, để mỗi người dân được thụ hưởng ngày càng đầy đủ hơn những thành quả của công cuộc đổi mới và phát triển.

Vì vậy Hải Phòng với vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và có nhiều tiềm năng, lợi thế (cả về thiên nhiên, lịch sử, con người…) phải là một trong những địa phương tiên phong, phát triển nhanh nhất, bền vững nhất và đóng góp xứng đáng cho việc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các cụ, các bác, các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng cao quý - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Đây chính là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối và xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước", Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ và đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách. Đồng thời, cần coi việc chăm lo, gần gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến tâm huyết của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cách để tiếp nhận những kinh nghiệm quý báu, những bài học thực tiễn và những giá trị đã được kiểm chứng qua thời gian.

Đối với các đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng nhưng vì điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ trao tặng, Thủ tướng đề nghị các đồng chí Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức trao tặng bằng hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định.

Thủ tướng mong các cụ, các bác, các đồng chí, với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục, động viên con cháu; truyền lại cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

"Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta: Đảng đã lớn lên từ Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, vì Nhân dân mà hy sinh, vì Nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng ta, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân", Thủ tướng xúc động bày tỏ.

Thủ tướng tới thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đào Thế Đính (Cao Văn), năm nay 99 tuổi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu thay mặt các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng, ông Nguyễn Văn Nậm, 97 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, bày tỏ xúc động, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhân dân đã luôn đùm bọc, nuôi dưỡng và dìu dắt trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, đảng viên Nguyễn Văn Nậm chia sẻ bản thân cùng các đồng đội đã chứng kiến đất nước trải qua biết bao thăng trầm, từ những ngày tháng chiến tranh gian khổ nhất cho đến thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ để có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay và nhấn mạnh dù chức vụ, công việc hay hoàn cảnh mỗi người có khác nhau nhưng các đảng viên đều chung một niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và chung lý tưởng cao cả: Đó là hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Sự kiên định lý tưởng và giữ gìn đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất, bản lĩnh "Bộ đội Cụ Hồ" chính là kim chỉ nam giúp người chiến sĩ cộng sản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cả thời chiến lẫn thời bình.

Bày tỏ sự tri ân tới những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường cũng như những người đã khuất, đảng viên Nguyễn Văn Nậm coi việc đón nhận phần thưởng cao quý ở tuổi 97 là một may mắn và vinh dự lớn lao của bản thân cùng gia đình. Dù tuổi cao sức yếu, người đảng viên lão thành khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định lý tưởng của Đảng và luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Gửi gắm niềm tin trọn vẹn vào lực lượng kế cận, đảng viên Nguyễn Văn Nậm bày tỏ sự tin tưởng thế hệ đảng viên trẻ hôm nay với trí tuệ, sự năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục nối bước cha anh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng thành phố và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Theo VGP