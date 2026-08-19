Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về trật tự, an toàn giao thông gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường…

Lực lượng Công an tập trung kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và quản lý vận tải trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy; tổ chức tổng kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải.

Thủ tướng yêu cầu có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Ảnh: Đình Thành

Thủ tướng chỉ đạo việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; kịp thời thông báo các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm cho nhà trường để phối hợp giáo dục, nhắc nhở, xử lý.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

Công điện của Thủ tướng nêu nhiệm vụ khẩn trương xử lý các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm thường xảy ra tai nạn giao thông mới phát sinh; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến, công trình có hoạt động thi công; ưu tiên lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ.

Xử lý nghiêm trường hợp can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm

Bộ GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở đào tạo phối hợp với phụ huynh để cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ VH-TT-DL tăng cường rà soát, xử lý nghiêm việc đăng tải các thông tin trên nền tảng mạng xã hội vi phạm các quy định về quản lý, đăng tải, cung cấp thông tin báo chí gây ảnh hưởng xấu đến việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Với các địa phương, Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về trật tự, an toàn giao thông, trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trật tự, an toàn giao thông của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông với trẻ em.

Địa phương kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển, đưa đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận chuyển đưa, đón học sinh; tăng cường tổ chức giao thông khu vực trường học.

Các địa phương chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.