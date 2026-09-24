Ngày 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 đã thông qua dự thảo với các nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và thực hiện công tác cán bộ; về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện Kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2; triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho biết, đợt kiểm tra lần 3 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có vai trò đột phá, là một động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành ủy Hải Phòng đã có những đổi mới khá cơ bản.

Thủ tướng đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã, phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ.

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Đội ngũ cán bộ đã có sự phát triển, bảo đảm chất lượng, có tư duy đổi mới, trình độ kiến thức và năng lực lãnh đạo điều hành ngày càng tiến bộ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Một số cán bộ cơ sở đã và đang được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và khung năng lực; các tiêu chuẩn vị trí việc làm phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí, nhất là khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, việc mới, việc khó.

Kết quả đánh giá phải chính xác và phản ánh đúng năng lực, chất lượng cán bộ và phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc.

Hải Phòng cần quyết liệt, sáng tạo hơn nữa

Thủ tướng yêu cầu, Thành ủy tiếp tục phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế và thành quả đạt được trên tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong; tập trung quyết liệt để khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp khả thi.

Trước hết, Hải Phòng cũng như các cấp ủy trực thuộc Trung ương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Trung ương.

Những đơn vị nòng cốt phải nắm chắc, hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu đúng thì mới tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong các lĩnh vực có liên quan.

Thủ tướng cho rằng lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng, kể cả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù cũng phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng. Đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực và tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy tổ chức đảng; nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và luân chuyển cán bộ.

Hải Phòng phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy chiến lược, có năng lực kiến tạo, tổ chức thực hiện và đi đầu, tiên phong, gương mẫu, chấp hành pháp luật, chấp hành quy định của Đảng.

Thủ tướng và đoàn dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Về các đề xuất, kiến nghị của Hải Phòng, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo xử lý trong tổng thể chung hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Sau hội nghị, đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.