Sáng 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay; điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn, xây dựng chỉ số đo lường, đánh giá kết quả phát triển nhà ở xã hội theo tháng, quý, năm gắn với đánh giá cán bộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị và hoan nghênh các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sát thực tiễn của các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến, ban hành thông báo kết luận của hội nghị theo tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, nâng cao chất lượng; xây dựng các mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng; phê bình những nơi làm chưa tốt, không có hiệu quả; xử lý các hành vi vi phạm, trục lợi; chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tuyên dương, khen thưởng, tạo động lực, truyền cảm hứng phát triển nhà ở xã hội theo đúng Chỉ thị 34 của Ban Bí thư.

Thủ tướng nhấn mạnh, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các bộ ngành, địa phương, đây là chỉ tiêu khó nhưng khó mấy cũng phải làm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát triển nhà ở xã hội thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng khẳng định ý nghĩa nhân văn, cấp thiết của Chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Thứ nhất, thực hiện chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước ta về bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau", không hy sinh tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, với quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mọi chính sách đều hướng đến con người; đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Thứ hai, bảo đảm quyền con người, quyền có chỗ ở, quyền tiếp cận bình đẳng về chỗ ở của người dân theo Hiến pháp, pháp luật, nhất là với đối tượng người nghèo, thu nhập thấp, người khó khăn, người yếu thế.

Thứ ba, thể hiện văn hóa, truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tính nhân văn cao cả, "lá lành đùm lá rách", sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng; quan điểm "an cư lạc nghiệp".

Thứ tư, là một động lực phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nguồn lực con người.

Thứ năm, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với người dân khi gặp khó khăn; cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là đem lại độc lập, tự do cho đất nước và chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

"Đây là một quyết tâm chính trị, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ chúng ta, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh và nêu rõ, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các bộ ngành, địa phương, đây là chỉ tiêu khó nhưng khó mấy cũng phải làm.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

692 dự án đã được triển khai với hơn 630.000 căn nhà

Thủ tướng đánh giá, từ sau Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tháng 3/2025, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Xây dựng, đã quyết liệt vào cuộc.

Một là, tích cực hoàn thiện thể chế, nghiên cứu, xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định quy định số 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15.

Hai là, triển khai các hội nghị, văn bản hướng dẫn đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện với tinh thần vướng ở đâu tháo gỡ ở đó, thẩm quyền của ai thì người đó phải xử lý. Chính phủ đã ban hành 22 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 chỉ thị, quyết định, công điện… về nhà ở xã hội.

Ngay từ đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chủ trì 2 hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Ba là, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Bốn là, tổ chức 29 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc về hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội tại 28 địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai phát triển nhà ở xã hội theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Năm là, các địa phương bước đầu đã quan tâm, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, một số địa phương đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, việc triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội thời gian qua đạt được những kết quả rõ rệt.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn gồm: 146 dự án hoàn thành với quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án (tổng số đầu tư xây dựng là khoảng 1.062.200 căn).

Trong 7 tháng năm 2025, đã hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng số là 73.671/100.275 căn, đạt 73%), trong khi mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành ít nhất 63.000 căn.

Thủ tướng khẳng định đây là những kết quả đáng ghi nhận, biểu dương; đánh giá cao nỗ lực, kết quả của các bộ ngành, địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu về nhà ở xã hội ở các địa phương rất lớn, đặc biệt ở các đô thị lớn, như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng…

Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc hiện nay: Kết quả triển khai ở nhiều địa phương còn chậm; việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm và có khó khăn; các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội còn vướng mắc, khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, chỉ định thầu, tín dụng, chính sách ưu đãi...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Không thay đổi mục tiêu 100.000 căn nhà tới cuối năm

Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đề ra; nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi; không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay".

Theo đó, xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025; bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, tập trung rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Tập trung rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận nhà ở xã hội. Chú trọng kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách khi chính sách về nhà ở xã hội thông thoáng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền; tinh thần là cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cứ thế làm, cái gì có hại cho dân cho nước thì hết sức tránh; làm việc trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, quy định của Đảng nhưng hết sức sáng tạo, đổi mới tư duy, bảo đảm 3 có và 2 không: "3 có" là có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nắm bắt tình hình và kịp thời hướng dẫn triển khai kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị 34 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 201 của Quốc hội, Nghị định số 192 của Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20/8/2025.

Tiếp tục chủ trì, giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Hằng tháng, kiểm đếm kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương dự phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với VNPT xây dựng chỉ số đo lường, đánh giá kết quả theo tháng, quý, năm, đánh giá dựa trên dữ liệu, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Chỉ thị 34 của Ban Bí thư. Bộ Nội vụ phối hợp sử dụng chỉ số này trong đánh giá cán bộ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ Nghị quyết 201, Nghị định số 192 và thẩm quyền được giao, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND cấp tỉnh để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý; khởi công nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sở quy định của Nghị quyết 201 và các văn bản quy định chi tiết, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn thuê; khởi công nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang. Bố trí gói tín dụng ưu đãi đối với nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy và đối tượng trẻ tuổi để mua, thuê mua, thuê nhà ở. Đa dạng hóa các gói tín dụng, tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số để tiếp tục hạ lãi suất cho vay, chia sẻ với những người khó khăn về chỗ ở, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, ngân hàng và nhà nước.

Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Công điện về việc tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội

Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; căn cứ các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển nhà ở và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do bí thư hoặc chủ tịch UBND làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Đối với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn hộ), yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương bảo đảm việc hoàn nguyên môi trường, sáng xanh sạch đẹp; triển khai các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Còn các dự án đang thi công (127.261 căn hộ), Thủ tướng yêu cầu với các dự án trong giai đoạn hoàn thiện (khoảng 37.000 căn hộ), cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025.

Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ), ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án; yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Đối với các địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội được khởi công, khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành giao chủ đầu tư, thực hiện các thủ tục đất đai, bàn giao đất sạch, cấp phép xây dựng… cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khởi công, đầu tư xây dựng, ngay trong năm 2025.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng đề nghị các địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ theo thẩm quyền - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 để khởi công, ngay trong năm 2025.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện ngay những quy định tại Nghị quyết số 201 thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính theo quy định của Nghị quyết số 201 và Nghị định số 192; không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân; các thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở xã hội phải được thực hiện theo "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng đã được tháo gỡ tại Nghị quyết 201 như: lựa chọn chủ đầu tư; đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng; xác định giá bán, giá thuê mua...

Các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng như điện, nước, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao… nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng đề nghị các địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ theo thẩm quyền; Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành cẩm nang hướng dẫn về nội dung này.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo VGP