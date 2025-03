Chiều nay (24/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số bộ, ban ngành đã có cuộc đối thoại với đại diện thanh niên cả nước xoay quanh chủ đề “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu thanh niên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước cũng như các tổ chức tư nhân đã đặt ra một số câu hỏi, kiến nghị để được giải đáp, chia sẻ. Nội dung buổi đối thoại xoay quanh chủ đề thúc đẩy khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu thanh niên tham dự Đối thoại. Ảnh: VGP

Giải pháp tăng số lượng doanh nghiệp, đẩy mạnh khoa học cơ bản

Trả lời câu hỏi về giải pháp tăng số lượng doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gấp 2 lần so với năm 2020 mà Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đề ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã cung cấp thông tin về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2024.

Cụ thể, trong bản đồ về ĐMST và KHCN, năm 2024, Việt Nam so với 2023 đã tăng 2 bậc, lên vị trí 44. So sánh với các nước cùng trình độ và có mức thu nhập trung bình thấp, nước ta đứng thứ 2 sau Ấn Độ. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan.

Con số này cho thấy nền tảng, cơ hội cũng như điều kiện để Việt Nam thúc đẩy gia tăng nhanh số lượng doanh nghiệp ĐMST cũng như doanh nghiệp do thanh niên đảm nhiệm.

Thứ trưởng Phương đưa ra một số giải pháp để thúc đẩy con số này, gồm: Hoàn thiện thể chế; tăng cường đầu tư hạ tầng CNTT, KHCN, chuyển đổi số; giải pháp nguồn nhân lực; khuyến khích ĐMST trong khu vực doanh nghiệp; tạo môi trường thúc đẩy.

Ngoài ra, theo ông Phương, một điểm hết sức quan trọng là chính sách khuyến khích để tạo đầu ra cho DN khởi nghiệp, sản phẩm của DN được ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham gia thương mại hóa.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trả lời câu hỏi về giải pháp khuyến khích người trẻ theo học các ngành khoa học cơ bản. Ảnh: VGP

Trả lời câu hỏi về thúc đẩy thanh niên theo học các ngành khoa học cơ bản - nhóm đối tượng và lĩnh vực quan trọng để tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, đặt ra vấn đề này là rất xác đáng.

Ông Sơn khẳng định, trước yêu cầu phát triển nhanh và mạnh của đất nước, thanh niên theo học các ngành khoa học cơ bản cần phải tăng mạnh hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng chia sẻ một số thông tin: Khối học viên theo học ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) bậc sau đại học năm 2024, tỉ lệ bậc thạc sĩ tăng tới 34%, bậc tiến sĩ tăng 33%. Hơn 600 nghiên cứu sinh đã theo học và chuẩn bị luận văn tiến sĩ.

Riêng với khối ngành sư phạm, tổng số nghiên cứu sinh làm trong lĩnh vực STEM đã tăng lên con số 350 nghiên cứu sinh theo học tiến sĩ.

“Tôi nói những con số này để chúng ta thấy rằng, hiện tại số lượng nhân lực trong lĩnh vực STEM còn phát triển mạnh và đầy triển vọng.

Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển các lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó, nhiều chính sách sẽ được đưa ra để động viên, khuyến khích các bạn trẻ tham gia học. Trong đó, có những chính sách hỗ trợ học bổng cho người học, các chế độ khuyến khích cũng như các chế độ thu hút các chuyên gia ở nước ngoài vào làm việc", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay.

Chuyển đổi số quốc gia bắt đầu từ chính thanh niên

Đại biểu Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đặt câu hỏi về vấn đề chuyển đổi số trong bộ máy chính trị. Ảnh: VGP

Trả lời câu hỏi của đại biểu về giải pháp để đưa toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, an toàn, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện Đề án 06.

Mục tiêu của Bộ là phấn đấu năm 2025, trên 60% thanh thiếu niên được tiếp cận các hoạt động để nâng cao năng lực số và 50% sử dụng được dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

“Chúng tôi lại đặt vấn đề này với thanh niên vì thanh niên được đào tạo bài bản. Do vậy, từng cơ quan, từng bộ ngành, địa phương phải sớm sửa đổi các quy trình cho phép sử dụng tất cả các loại giấy tờ tích hợp trên các tài khoản định danh điện tử có giá trị tương đương như giấy tờ theo quy định của Luật Giao dịch điện tử. Không ai khác, chúng ta phải chủ động, từng bộ, ban ngành, từng cơ quan phải thực hiện ngay. Chúng ta phải sử dụng mã định danh cá nhân để quy trình quản lý tập trung thống nhất”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các bộ, ban ngành phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành nội bộ, xây dựng và triển khai, ứng dụng các hệ thống như hội nghị trực tuyến, các hội thảo ứng dụng tiếp nhận thông tin, văn bản điều hành...

“Chính thanh niên chúng ta phải đi đầu trong việc này”, Bộ trưởng Công an nhắn nhủ.

Đại tướng Lương Tam Quang trả lời các đại biểu thanh niên tại buổi đối thoại. Ảnh: VGP

Bộ Công an cũng giao cho đơn vị nghiệp vụ đưa các thông tin cần thiết lên VneID, ứng dụng tiện ích của VNeID vào tất cả các hoạt động, sinh hoạt. Muốn chuyển đổi số được thì từng nơi phải có dữ liệu, mà có được dữ liệu thì chúng ta phải làm giàu, làm sạch dữ liệu và dữ liệu phải chất lượng. Các dữ liệu này được liên thông với nhau thì mới chuyển đổi số ở các cơ quan bộ, ban ngành, sau đó mới đến chuyển đổi số quốc gia.

Đại tướng cũng cho biết, một vấn đề quan trọng khác là phải đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động này. “Đảm bảo an ninh, an toàn là từng cá nhân phải đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, từng cá nhân phải có ý thức. Không ai khác, chính mỗi cá nhân và chính các bạn trẻ phải hướng dẫn, tuyên truyền, vận động để cùng bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình”, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Ba đột phá chiến lược để phát triển KHCN

Về việc thúc đẩy số lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, muốn phát triển doanh nghiệp mạnh hơn, nhiều hơn, trước hết phải phát triển hệ sinh thái cho các doanh nghiệp, trong đó có 3 đột phá chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với thanh niên tại buổi đối thoại. Ảnh: VGP

Thứ nhất, thể chế phải thông thoáng, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian, phân cấp, phân quyền, làm sao để đăng ký doanh nghiệp đơn giản, chi phí tuân thủ giảm đi.

Thứ hai, phát triển hạ tầng chiến lược vừa tạo không gian phát triển mới, vừa tạo giá trị gia tăng mới của đất đai. Bên cạnh đó, nó còn tạo các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch mới; đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng năng lượng… Tất cả điều này giúp giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm và tạo nhu cầu phát triển doanh nghiệp.

Thứ ba, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, thích ứng với các ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, chúng ta phải có cơ chế, chính sách ưu tiên, như chính sách vinh danh, chính sách học bổng để các sinh viên, nghiên cứu sinh theo đuổi đam mê. Tinh thần là tạo thuận lợi nhất cho mỗi người theo đuổi đam mê, hoài bão, thế mạnh của mình. Đồng thời, chúng ta phải đào tạo đội ngũ giáo viên với tinh thần nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực, học sinh, sinh viên là trung tâm.