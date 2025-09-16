Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giáo dục là yếu tố quan trọng nhất quyết định tương lai dân tộc

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71 và Chương trình hành động.

Thủ tướng cho biết, chỉ trong vòng 4 tháng kể từ buổi làm việc ngày 18/4 của Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ để chuẩn bị xây dựng nội dung, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã được ban hành ngày 22/8.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan những thành tựu nổi bật trong ngành giáo dục

Về quan điểm, Thủ tướng nhấn mạnh việc nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giáo dục toàn diện “đức - trí - thể - mỹ” là yếu tố quan trọng nhất quyết định tương lai dân tộc.

Theo Thủ tướng, cần phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong toàn xã hội về học tập, tự học tập, học tập không ngừng, học tập suốt đời. Người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục và đào tạo; nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ đào tạo kiến thức sang đào tạo toàn diện; thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”, tôn vinh người thầy và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người học.

Thủ tướng nêu quan điểm phải bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”. Giáo dục mầm non, phổ thông là nền tảng hình thành nhân cách, phát triển phẩm chất và năng lực. Giáo dục nghề nghiệp là then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao. Giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng cho rằng phải kết hợp hài hòa "vừa có diện rộng, vừa có toàn dân, vừa có trọng tâm, trọng điểm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày một số nội dung chính của nghị quyết

Thủ tướng yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế; tạo đột phá về nguồn lực, động lực và không gian mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Giáo dục công lập là trụ cột, giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng nền giáo dục mở, liên thông, bảo đảm cơ hội học tập công bằng, bình đẳng đối với tất cả các đối tượng.

Về mục tiêu và tầm nhìn, Nghị quyết số 71 nêu rõ đến năm 2030 mở rộng tiếp cận công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời và phát triển tối đa tiềm năng cá nhân. Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ trở thành động lực và lợi thế cạnh tranh cốt lõi, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn

Nghị quyết xác định 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển giáo dục đào tạo; đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó là tăng cường giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới; chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông; tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

"Chúng ta phải đào tạo công dân toàn cầu, không chỉ biết tiếng Việt mà còn biết những ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác" - Thủ tướng thông tin thêm.

Đồng thời, theo Thủ tướng, cần cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; hiện đại hóa và nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài để dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục đào tạo.

Thủ tướng cho biết để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cần có đột phá về thể chế, chính sách; đột phá về quản lý, quản trị; đột phá về nguồn lực đầu tư. Riêng về đầu tư, chi ngân sách Nhà nước bảo đảm các điều kiện giáo dục đạt chuẩn, phấn đấu cơ cấu chi đầu tư 5%, chi cho giáo dục đại học 3%.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc đột phá về phát triển đội ngũ nhà giáo, chuyên gia và nhân tài; đột phá trong chính sách hỗ trợ người học; đột phá về tự chủ và phát huy năng lực sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo; đột phá về năng lực ngoại ngữ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Theo Thủ tướng phải đưa trí tuệ nhân tạo vào nhà trường phổ thông.

"Chúng ta đang nghiên cứu, chỉ đạo đưa trí tuệ nhân tạo vào bậc tiểu học, ngay từ lớp 1, với tinh thần 'vừa học, vừa chơi'" - Thủ tướng thông tin.

Về chương trình hành động của Chính phủ để triển khai nghị quyết, Thủ tướng cho biết có 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, cụ thể hóa thành 36 mục tiêu và 151 nhiệm vụ. Trong đó, Chính phủ đã phân công cụ thể các nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương với tinh thần “6 rõ" - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thủ tướng nêu rõ cần xây dựng lộ trình và triển khai ngay các chủ trương về chế độ lương, phụ cấp cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục; rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thực hiện chủ trương không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập; khẩn trương phân bổ vốn, thực hiện quy trình đầu tư công, lựa chọn nhà thầu, phấn đấu để khởi công xây dựng 100 trường liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở trong tháng 10 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát các chương trình, kế hoạch đang triển khai để đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý và hàng tháng của cơ quan, đơn vị, địa phương...