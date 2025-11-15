Chiều 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của mỗi người.

Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, cô đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người". Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo hình thành nên "Đức - Trí - Thể - Mỹ" của con người; là yếu tố quan trọng nhất bảo đảm sự thành công trong đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Theo Thủ tướng, hơn lúc nào hết cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, tạo ra mọi cơ chế, chính sách, để đột phá phát triển giáo dục đào tạo thực sự là nền tảng quan trọng nhất cho phát triển đất nước.

Nói về Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thủ tướng cho biết đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược để thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết đã bổ sung chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo (nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Bộ Chính trị cũng chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường học nội trú tại các xã biên giới. Đây là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở vùng biên giới và đối với các thầy cô giáo luôn ngày đêm "cắm bản, gieo chữ" nơi biên cương.

Thủ tướng chia sẻ, các thầy cô đã nỗ lực hết sức mình để đóng góp, cống hiến, hi sinh thầm lặng "gieo con chữ, ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng" cho bao thế hệ học trò. Với mỗi thầy cô giáo, nghề dạy học không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là niềm đam mê và sứ mệnh thiêng liêng.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, đặc biệt là đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu. Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Xây dựng trường, lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập gắn với xu hướng đô thị hóa, dịch chuyển dân số. Trong đó, Thủ tướng lưu ý hoàn thành việc xây dựng 100 trường để bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non.

Thủ tướng: Mỗi thầy giáo, mỗi cô giáo sẽ tiếp tục là tấm gương sáng về rèn đức - luyện tài, yêu nghề - yêu người. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô giáo và học sinh, tăng cường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục, nhất là tệ nạn ma túy.

"Kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục; duy trì môi trường tôn nghiêm giữa thầy và trò", Thủ tướng nêu quan điểm thực hiện tốt phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiên cứu ngay quy định cụ thể liên quan việc quản lý học sinh sử dụng Internet, phù hợp văn hóa Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, theo hướng vừa tiếp cận tri thức thế giới, vừa phát huy được trí tuệ, sáng tạo, vừa bảo đảm lành mạnh, chống tiêu cực.