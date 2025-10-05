Chiều nay, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đề nghị đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết định hướng về việc hợp nhất, giải thể các trường đại học. Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện cơ cấu lại hệ thống đại học, các ngành nghề ra sao để giải quyết bài toán đào tạo gắn với thực hành, nhu cầu thực tiễn về việc làm của xã hội để không còn tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm mà doanh nghiệp thì khó khăn trong tuyển dụng nhân lực phù hợp?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng cho biết, chủ trương sắp xếp, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được Bộ Chính trị khẳng định rõ tại Nghị quyết số 71 ngày 22/8 về đột phá phát triển GD-ĐT.

"Đây là chủ trương lớn của Đảng, phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, triển khai quán triệt khoa học, quyết liệt. Vấn đề sắp xếp này sẽ tác động tới tâm tư, tình cảm rất nhiều. Cho nên làm phải hết sức thận trọng, đồng thời phải khoa học, bài bản, phải quyết liệt", Thứ trưởng cho biết quan điểm.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng.

Bộ GD-ĐT xác định rõ trách nhiệm, tuy nhiên việc này không thể tự một mình bộ làm được mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

Ông Dũng cho biết, Bộ GD-ĐT được giao xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp về địa phương. "Sắp tới, chúng tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ để quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026", Thứ trưởng thông tin.

Để giải quyết bài toán đào tạo phải gắn với thực hành, gắn yêu cầu của xã hội cũng như của thị trường lao động, Thứ trưởng nhìn nhận đây là điều rất đúng trong thực tiễn, cần quan tâm.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương sắp xếp, tái cấu trúc các trường đại học; sáp nhập, giải thể trường không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với trường đại học; chuyển một số trường về địa phương quản lý. XEM TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT: TẠI ĐÂY

Trong đề án sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ căn cứ vào quan điểm nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt; tiếp nữa là căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn sắp tới...

"Đào tạo phải gắn với mục tiêu. Đào tạo làm sao có việc làm, gắn thị trường. Từ kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tế của nước ta, đề án sẽ xác định rõ sứ mệnh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp", ông Dũng nêu rõ.

Thứ trưởng cho biết, "đề án xác định những nguyên tắc, những tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để triển khai đảm bảo công khai, minh bạch; tránh tình trạng xin-cho, tranh thủ, chạy chọt, tiêu cực. Chúng tôi khẳng định sẽ không để xảy ra những hiện tượng này".

Đề án này đang được hoàn thiện và sẽ xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ được công khai thực hiện và cung cấp cho báo chí.

Ông Dũng cũng chia sẻ, thời gian gần đây một số trang tin lan truyền thông tin không đúng, không phải do Bộ GD-ĐT cung cấp. Do đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, chưa chính thức.

Tại hội nghị Giáo dục đại học diễn ra hồi giữa tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, ngành giáo dục chuẩn bị đứng trước một cuộc “đại sắp xếp” các cơ sở giáo dục đại học.

Trừ các trường khối công an, quân đội và trường ngoài công lập, ông Sơn cho biết sẽ sắp xếp lại khoảng 140 trường công lập rải rác thuộc các bộ, ngành Trung ương và địa phương.