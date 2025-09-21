Thủ tướng đánh giá cao VTV với tinh thần cống hiến đã xây dựng, thực hiện thành công một số chương trình đại nhạc hội dành cho nhân dân, trong đó chương trình V Fest - Vietnam Today đã khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cổ vũ V Fest - Vietnam Today. Ảnh: VTV

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhằm cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xây dựng chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, xây dựng công nghiệp giải trí để nhân dân được hưởng thụ một nền văn hóa văn minh và hiện đại.

Thủ tướng khẳng định các chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức dịp đại lễ vừa qua mang đậm tính dân tộc, thể hiện trí tuệ, sự vinh quang, niềm tự hào của người Việt Nam, qua đó góp phần quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ra thế giới và dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước để nghệ sĩ được sống, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV, đặc biệt là sự ra đời của kênh truyền hình đối ngoại Vietnam Today để mang văn hóa, tinh hoa của dân tộc ra thế giới.

Sân khấu rực rỡ của V Fest - Vietnam Today. Ảnh: VTV

Sân khấu với sức chứa 22.000 khán giả được thiết kế theo ý tưởng thành phố trẻ trung, năng động, đúng với chủ đề Việt Nam hôm nay. Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, mang đến những ca khúc được làm mới cùng các màn kết hợp lần đầu xuất hiện trên sân khấu V Fest. Nhiều công nghệ trình diễn hiện đại, thiết bị tối tân được ứng dụng, tạo nên bữa tiệc âm nhạc - nghệ thuật sôi động.

Đặc biệt, song song với hoạt động nghệ thuật, V Fest - Vietnam Today tiếp tục đồng hành cùng dự án thiện nguyện Thư viện niềm vui, tạo không gian tiếp cận tri thức cho hàng chục nghìn học sinh nghèo trên cả nước. Trước đó, dự án đã nhận được hơn 4 tỷ đồng đóng góp cùng hơn 20.000 cuốn sách, thông qua sự đồng hành của các nghệ sĩ tham gia chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.

Nguyễn Hùng và Vũ thể hiện "Còn gì đẹp hơn":