Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8-1/9.

Sau 24 năm thành lập, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã mở rộng từ 6 thành viên sáng lập lên 10 quốc gia thành viên, 2 quốc gia quan sát viên và 14 đối tác đối thoại, với tổng cộng 26 quốc gia ở cả châu Á, châu Âu và châu Phi.

SCO đã trở thành tổ chức quốc tế khu vực lớn nhất thế giới, có phạm vi hoạt động rộng nhất và dân số đông nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu.

Hội nghị năm nay diễn ra tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) sẽ là sự kiện lớn nhất kể từ khi tổ chức này được thành lập.

Hội nghị là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng nhất trong năm của Trung Quốc, với chương trình nghị sự năm nay tập trung vào việc phát huy "Tinh thần Thượng Hải", củng cố cơ chế hợp tác, thảo luận sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại và văn hóa...

Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 2 bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia. Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 136,47 tỷ USD (tăng 21,3%).

Cũng trong 7 tháng đầu năm, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới vào Việt Nam với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỷ USD, tăng 41,6%. Việt Nam đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25,5% và đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.