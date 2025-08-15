Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà mỗi nước đạt được, đánh giá cao xu thế phát triển và những thành quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Vương Nghị trước cuộc hội đàm. Ảnh: BNG

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh sâu sắc và thực chất hơn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác.

Trong đó, dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025; tiếp tục thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững; hợp tác đầu tư xây dựng các dự án lớn mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương. Việt Nam coi trọng hợp tác Mekong - Lan Thương; đánh giá cao đóng góp của Trung Quốc và những nỗ lực chung của các nước Mekong trong 10 năm qua...

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, trọng tâm là thúc đẩy triển khai các chương trình trao đổi cấp cao.

Ảnh: BNG

Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư chất lượng cao, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tăng cường liên kết điện, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của mỗi nước.

Đánh giá cao đóng góp tích cực và vai trò quan trọng của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Lan Thương, Bộ trưởng Vương Nghị đề nghị các nước thành viên, trong đó có Việt Nam tăng cường phối hợp, hướng tới 10 năm thành công tiếp theo, đưa hợp tác khu vực lên tầm cao mới, mở rộng sang những lĩnh vực mới.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nhau tại các vùng biển ở Biển Đông được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; không có các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, xử lý ổn thỏa vấn đề tàu cá, ngư dân; kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống với Lào; đồng thời thăm hỏi về tình hình thiên tai, lũ lụt vừa qua tại miền Bắc và Trung Lào, chúc Lào sớm khắc phục ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh, Lào luôn trân trọng, gìn giữ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; những thành tựu Lào đạt được vừa qua có sự hỗ trợ, ủng hộ của to lớn của Việt Nam...

Hai Bộ trưởng đánh giá cao đà phát triển mạnh mẽ quan hệ hai nước, nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động cấp cao và cơ chế hợp tác song phương, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hai bên khẳng định sẽ phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác song phương, đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột thực sự của quan hệ hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Lào đánh giá cao việc Việt Nam tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển, góp phần tích cực vào việc hỗ trợ Lào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng; cùng các nước thành viên giữ vững đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức chung.