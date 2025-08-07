Công điện nêu rõ quyết tâm của Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Để đạt được mục tiêu nêu trên cần phải có giải pháp cụ thể, khả thi để tăng thêm nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu về một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Ưu tiên gói tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ; phối hợp chặt chẽ, hài hòa, nhịp nhàng, đồng bộ với chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác.

Từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào sáng 7/8. Ảnh: Nhật Bắc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, không để xảy ra rủi ro hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu đề ra; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”; tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động của các tổ chức tín dụng; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, an ninh tiền tệ quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số... để có thêm dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”...

Đắc biệt là rà soát xây dựng, bổ sung ngay các cơ chế, chính sách ưu tiên để triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa chương trình tín dụng đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Thủ tướng yêu cầu việc thực hiện chính sách phải kịp thời, hiệu quả; không hình thức, dứt khoát không để có tiền mà không giải ngân được; khẩn trương xây dựng kế hoạch điều hành chính sách tiền tệ các tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 30/8.

Trong các nhiệm vụ giao cho Bộ Tài chính, Thủ tướng lưu ý có các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa giải ngân đầu tư công. Các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phải được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, bền vững, ổn định, an toàn, lành mạnh.

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước...

Xử lý dứt điểm trong tháng 8 các dự án điện tồn đọng kéo dài

Bộ Công Thương được yêu cầu đẩy mạnh kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại, chủ động đàm phán với các nước có thị trường tiềm năng để tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhất là các bạn hàng lớn, có các hiệp định FTA với Việt Nam, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, đồng thời triển khai các chương trình kết nối, tổ chức các tuần lễ nông sản, hội chợ hàng Việt. Thủ tướng yêu cầu đối với những việc này dứt khoát không làm hình thức, kém hiệu quả.

Đồng thời, Bộ Công thương và các bộ, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, quản lý, đôn đốc các công trình năng lượng, dự án điện, truyền tải quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung ứng đủ điện, xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Các dự án điện tồn đọng kéo dài phải được tập trung xử lý dứt điểm trong tháng 8...

Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp ổn định cung cầu, giá cả và thúc đẩy tiêu dùng các mặt hàng, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước; xây dựng kế hoạch cụ thể thúc đẩy hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội; triển khai tích cực, quyết liệt hơn nữa các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc - Trung Á - Châu Âu; khai thác hiệu quả các phương thức giao thông.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, tích cực hơn nữa việc góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, tăng trưởng từ 8,3-8,5%...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo quyết định theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.