Thủ tướng Robert Fico là vị khách quốc tế đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì đón trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Năm 1993, khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc, Việt Nam và Slovakia đã tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây. Hai nước lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ năm 1993 đến nay, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ta với Slovakia phát triển tích cực, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 hai nước đạt 1.781,8 triệu USD và tăng dần qua các năm.

Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 140,87 triệu USD, đứng thứ 47 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn đầu tư 447.000 USD, xếp thứ 74/85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam.

Slovakia là quốc gia có nhà máy điện nguyên tử, sẵn sàng đào tạo nguồn nhân lực vận hành nhà máy điện nguyên tử cho Việt Nam, cả lý thuyết và thực hành.

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của hai nước còn hạn chế.

Công dân Slovakia được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam, áp dụng từ ngày 15/8/2025 đến ngày 14/8/2028. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia dự kiến ký bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giai đoạn 2026-2030 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia đến Việt Nam làm cơ sở triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Slovakia là đối tác truyền thống của Việt Nam về hợp tác về khoa học, công nghệ trong giai đoạn 1950-1990. Tình hình hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Slovakia tiếp tục được phát triển thông qua các hoạt động trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo khoa học giữa một số trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước

Hiện có khoảng trên 300 lao động Việt Nam đang làm việc tại Slovakia với mức thu nhập ổn định và làm chủ yếu trong các ngành: hàn, dệt may, điện tử, sản xuất sản phẩm nhựa.

Số người Việt Nam cư trú tại Slovakia có khoảng 10.000 người (khoảng 70% bà con đã có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú dài hạn của nước sở tại, 85% bà con hoạt động kinh doanh nhỏ), chủ yếu quan tâm đến việc ổn định làm ăn. Năm 2023, Chính phủ Slovakia chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là dân tộc thiểu số thứ 14.