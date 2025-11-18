Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), tạo xung lực mới cho hợp tác quốc phòng.

Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Slovakia. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Slovakia trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay.

Mặc dù cách xa về địa lý, hai nước vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak

Tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”; mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã được hai bên quan tâm, triển khai phù hợp với bản ghi nhớ đã ký năm 2015, đạt kết quả tích cực.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự tại lễ đón

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng tương xứng với sự phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó của quan hệ hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia quan tâm, sớm cử tùy viên quốc phòng Slovakia tại Việt Nam, làm cầu nối giúp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác mà hai bên thống nhất.

Hai bên thúc đẩy hợp tác về đào tạo, trong đó Bộ Quốc phòng Slovakia nghiên cứu tiếp nhận quân nhân Việt Nam tham gia khóa đào tạo tiếng Slovakia và các chuyên ngành Slovakia có thế mạnh. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Slovakia sang học tiếng Việt, tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế.

Hai nước cũng cần thúc đẩy hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông qua chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các khóa tập huấn phù hợp do mỗi bên tổ chức; tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng; nghiên cứu, tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như an ninh mạng, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với các thách thức an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cùng lãnh đạo cơ quan phụ trách hợp tác công nghiệp quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Slovakia tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak nhấn mạnh về quan hệ truyền thống lâu đời Việt Nam - Slovakia, hai nước đã sát cánh bên nhau trong những năm tháng chiến đấu và phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia bày tỏ vui mừng trước kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước. Ông đề nghị hai nước tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, trao đổi đoàn các cấp, an ninh mạng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia nhất trí cử tùy viên quốc phòng Slovakia tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia sẽ góp phần đưa hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai bên

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội); đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.