Tổng Bí thư Tô Lâm chiều nay tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak.

Tổng Bí thư khẳng định Slovakia luôn là người bạn thủy chung, gần gũi của Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo quân nhân, gìn giữ hòa bình…

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn và hợp tác hiện có; tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng hợp tác đưa kinh tế và khoa học, công nghệ trở thành trụ cột trong quan hệ song phương, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Slovakia Robert Fico sớm thăm chính thức Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Robert Kalinak chia sẻ, Slovakia tự hào luôn sát cánh cùng Việt Nam trong 75 năm qua, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại khu vực.

Chính phủ và nhân dân Slovakia luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt là quốc phòng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành Slovakia và các đối tác Việt Nam để đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia phát triển, tương xứng với tầm mức và tiềm năng sẵn có.

Slovakia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu và triển khai các dự án chung. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Slovakia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu và triển khai các dự án chung.

Ông Robert Kalinak đề nghị hai bên cùng phối hợp tìm lại những di tích lịch sử tại Slovakia - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm để góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Ông cũng khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư khuyến khích tập đoàn A.P. Moller-Maersk đầu tư vào kinh tế biển

Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Vincent Clerc, Giám đốc tập đoàn A.P.Moller-Maersk (Đan Mạch).

Tổng Bí thư vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch (thiết lập năm 2013) và Đối tác chiến lược xanh giữa hai nước (thiết lập tháng 11/2023). Những khuôn khổ hợp tác này là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực theo xu hướng phát triển xanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc, Tổng giám đốc toàn cầu tập đoàn A.P. Moller-Maersk. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng, trong đó có các cảng biển với với định hướng xanh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và bày tỏ ghi nhận tầm nhìn của tập đoàn về việc xây dựng cảng, vận tải xanh.

Hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam trong việc phát triển hệ thống cảng biển xanh, thông minh, dịch vụ logistics, Tổng Bí thư Tô Lâm khuyến khích tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực như kinh tế biển.

Việt Nam luôn sẵn sàng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc phát triển các dự án logistics, kết nối các vùng miền, các đô thị lớn, các khu công nghiệp trong nước và với thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới và đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, rộng khắp và thông suốt để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Giám đốc điều hành tập đoàn A.P. Moller-Maersk, ông Vincent Clerc nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của tập đoàn; tàu biển của tập đoàn đã cập cảng Việt Nam lần đầu tiên cách đây hơn một thế kỷ.

Ông Vincent Clerc thông tin về hoạt động, thành tựu hợp tác với các đối tác tại Việt Nam cũng như quá trình chuyển đổi chiến lược của tập đoàn tại Việt Nam.

Tập đoàn mong muốn tìm hiểu các cơ hội đầu tư để xây dựng các cảng biển container lớn, hiện đại và xanh cũng như các dự án logistics chiến lược tại Việt Nam.