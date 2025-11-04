Phát biểu thảo luận tại tổ chiều 4/11 góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 14, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiều điểm đáng chú ý liên quan đến đường hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.

Tăng trưởng cao rất khó nhưng có dư địa để làm

Theo Thủ tướng, tăng trưởng phải gắn với quy mô nền kinh tế, với định hướng tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng quán triệt việc từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; thay vì tư duy pháp luật để quản lý thì phải xây dựng pháp luật tạo điều kiện cho sự phát triển; làm luật phải đi từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm nay và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Thủ tướng khẳng định “tăng trưởng cao rất khó nhưng có dư địa để làm”.

Phân tích từ thực tế mức tăng trưởng trung bình 3 quý đã đạt 7,85%, Thủ tướng lo ngại mức tăng trưởng của quý cuối năm gặp khó khăn trong bối cảnh miền Bắc vừa trải qua ngập lụt và miền Trung cũng đang chìm trong mưa lũ.

“Rất khó khăn nhưng phải đặt ra sức ép để làm. Tăng trưởng trên 8% là áp lực, đòi hỏi cả hệ thống phải nỗ lực, bởi khi tăng trưởng đạt thì năng suất lao động tăng cao, thu nhập được cải thiện, đời sống người dân được nâng lên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Thủ tướng, một trong những vấn đề quan trọng góp phần cho tăng trưởng là hạ tầng chiến lược. Trong đó, điểm nhấn của nhiệm kỳ này là đầu tư cho phát triển tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Đi kèm với phát triển hạ tầng, các bộ ngành, địa phương chủ động trong xây dựng thể chế, vì thể chế là động lực, là nguồn lực và cũng là sức cạnh tranh của một quốc gia.

Thủ tướng cho biết cả nước đang dồn lực để hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc với bước chuyển đổi quan trọng là giao cho các địa phương làm chủ đầu tư để dự án được triển khai nhanh hơn. Đây cũng là một kinh nghiệm cần áp dụng khi triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Thủ tướng cũng lưu ý phân cấp phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đến việc hợp tác công - tư vừa qua đã giúp triển khai hàng loạt dự án giao thông quan trọng. Ông nêu dẫn chứng trong hàng không, việc đầu tư sân bay, hình thành các hãng hàng không để “tự quản lý, cạnh tranh và phát triển”.

“Phải có cạnh tranh, tạo cơ chế cho công - tư đồng hành”, người đứng đầu Chính phủ nói và dẫn chứng việc sân bay Vân Đồn được giao cho tư nhân triển khai rất nhanh, chỉ mất 2 năm thay vì 5-7 năm như dự kiến. Hay vừa qua, sân bay Phú Quốc, sân bay Gia Bình cũng được mạnh dạn giao cho tư nhân làm.

Theo Thủ tướng, hạ tầng đòi hỏi đầu tư rất lớn, nếu không có cơ chế huy động các nguồn lực thì không làm nổi.

Có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt dẫn tới tình trạng 'xôi đỗ'

Đề cập đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, người đứng đầu Chính phủ cho rằng từ ngày 1/7 đến nay, vận hành được như hiện nay là thắng lợi. Chính quyền địa phương chuyển đổi từ 3 cấp sang 2 cấp, sắp xếp lại giang sơn, chuyển từ chỗ quản lý sang kiến tạo và phục vụ nhân dân, dựa vào chuyển đổi số.

“Tuy nhiên, với bộ máy có thói quen hình thành 80 năm nay thì không thể nhanh chóng đạt mục tiêu đặt ra mà cần thực hiện theo phương châm không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Vì thế, người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải xây dựng bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, trên cơ sở đó xây dựng vị trí việc làm và có chính sách trả lương cho cán bộ công chức theo vị trí việc làm.

Thủ tướng nhìn nhận cán bộ ở cơ sở tương đối nhiều việc nhưng chưa đồng đều trong kiến thức quản lý, kiến thức pháp lý và kiến thức chuyên môn được phân công cùng kỹ năng chuyển đổi số.

“Vấn đề này có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt ở một số điểm nên dẫn tới tình trạng “xôi đỗ”, không đồng đều và đặt ra yêu cầu phải phân loại để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với nhu cầu thực tiễn”, người đứng đầu Chính phủ phân tích.