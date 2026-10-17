Thủ tướng cho biết thu nhập người lao động bình quân đạt 9,06 triệu đồng, tăng gần 9,4%. Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2027.

Thủ tướng cho biết năm 2026, các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD

Khái quát các kết quả nổi bật, người đứng đầu Chính phủ cho biết, tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; các động lực tăng trưởng được phát huy, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển. Cụ thể, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý 3 tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Thu NSNN cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360 nghìn tỷ đồng. Đến hết năm 2026, nợ công khoảng 33-34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32-33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28-29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn, tỷ giá ổn định, thanh khoản hệ thống tín dụng được cải thiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Phạm Hải

Lần đầu tiên thị trường chứng khoán được nâng hạng; Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Cả ba khu vực kinh tế đều tăng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các động lực tăng trưởng truyền thống được tập trung đẩy mạnh, các động lực mới bước đầu được thúc đẩy. Trong đó, khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%, cao nhất từ trước đến nay. Xuất nhập khẩu tăng 30,4%, cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, cao nhất từ năm 2021.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; kiến tạo thể chế phát triển, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi theo tinh thần Nghị quyết 66.

Đáng chú ý là, cả nước thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từng bước vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp theo các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kết quả nổi bật nữa là tập trung phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác không gian phát triển mới.

KTXH năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, từng bước hình thành và củng cố những nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước. - Thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển. - Tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; các động lực tăng trưởng ngày càng được thúc đẩy, các nguồn lực được khơi thông; phân bổ, sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả KTXH; điều hành hiệu quả giá cả các mặt hàng thiết yếu, đầu vào của nền kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát. - Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao có bước phát triển mới. - Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên. - Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế đất nước.

Điển hình là cả nước đã hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội...

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực gắn với giải quyết các bài toán lớn của quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện.

Trong đó phải kể đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả; thu nhập người lao động tăng. Cụ thể thu nhập bình quân đạt 9,06 triệu đồng, tăng gần 9,4%. Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được tích cực triển khai theo tinh thần Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị. Trong đó phải kể đến việc quyết liệt xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp; tiếp tục miễn, giảm học phí; khoảng 97% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Theo người đứng đầu Chính phủ, những kết quả này góp phần tạo đà, tạo thế, tạo lực để tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ

Thủ tướng nhấn mạnh, những tháng cuối năm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2027 - Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên - Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5% - GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD - Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6% - Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu năm 2027, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tạo đột phá trong huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển như: phấn đấu tăng thu NSNN khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phát triển thị trường vốn trung và dài hạn...

Nhiệm vụ nữa là tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực thi. Trong đó, có việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó là đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Nhiệm vụ nữa là phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm, liên vùng. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Đồng thời với đó là phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57, tạo thêm động lực mới cho tăng trưởng.

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Ảnh: Phạm Hải

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 71.

Trong đó, Thủ tướng nêu rõ đổi mới mạnh mẽ quản trị giáo dục, nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, giảm áp lực thi cử; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa trước năm học 2027-2028.

Một nhiệm vụ nữa được Thủ tướng đặt ra là tạo chuyển biến căn bản, thực chất về phát triển văn hóa, xã hội, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; tạo chuyển biến căn bản trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Thủ tướng cũng nêu rõ nhiệm vụ củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ.

Cuối cùng, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đến việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương vào thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào thực tiễn phải tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và đất nước.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2026 - Điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; có giải pháp quyết liệt, hiệu quả giảm lãi suất cho vay; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy thị trường trong nước thông qua các biện pháp kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu - Các địa phương phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất, đặc biệt là các cực tăng trưởng lớn. - Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ các dự án tồn đọng. - Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao; hoàn thành “100 ngày cao điểm” xử lý các điểm nghẽn để triển khai hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền. - Chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Lễ, Tết; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. - Đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá để nâng cao chất lượng dạy và học; bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú; khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định về thuốc, thiết bị y tế; giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân - Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.





