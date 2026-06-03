Việt Nam và Timor Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Mặc dù xa về khoảng cách địa lý nhưng Việt Nam và Timor Leste luôn giữ mối quan hệ gần gũi, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, đặc biệt là trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hơn hai thập kỷ qua, quan hệ song phương không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão nhân dịp dự hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, hồi tháng 5. Ảnh: Nhật Bắc

Tháng 4 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor Leste chính thức đi vào hoạt động.

Hai nước có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng; trao đổi hàng nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện, giáo dục, văn hóa, du lịch...

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Timor Leste năm ngoái đã chính thức gia nhập ASEAN.

Với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm”, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 có sự tham dự và phát biểu của lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo cấp cao của một số nước thành viên ASEAN, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam và quốc tế.

Dự kiến, 3 Thủ tướng của 3 nước thuộc ASEAN sẽ tham dự diễn đàn.

Thành phần đại biểu tham dự diễn đàn đa dạng hơn khi có sự tham dự của đại diện hơn 10 chính đảng trong khu vực để cùng thảo luận về chính sách. Dự kiến sẽ có khoảng 20 lãnh đạo các thành phố của ASEAN tham dự diễn đàn.