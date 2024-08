Ngày 1/8, sau lễ đón, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Jose Ramos-Horta sẽ góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Timor-Leste trân trọng mời Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Timor-Leste. Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp vào thời gian phù hợp.

Tổng thống Jose Ramos-Horta cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Việt Nam đã dành cho đoàn. Ông bày tỏ ngưỡng mộ sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu phát triển.

Timor-Leste coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Tổng thống Timor-Leste một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Hai lãnh đạo hài lòng về những bước tiến đáng ghi nhận của quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế thương mại đạt kết quả đáng khích lệ, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước hứa hẹn tăng cao hơn con số 15,9 triệu USD năm 2023. Hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả của Tập đoàn Viễn thông Viettel (Telemor) đã đóng góp tích cực phát triển kinh tế, xã hội của Timor Leste.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cung cấp gạo, góp phần giúp Timor-Leste bảo đảm an ninh lương thực; đề nghị hai bên gia hạn hoặc ký mới Bản ghi nhớ về thương mại gạo; khuyến khích Timor-Leste tăng nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam như dệt may, giày dép, đồ uống, thực phẩm sữa, thực phẩm chế biến, nông thủy sản...

Hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân tình, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Tổng thống Jose Ramos-Horta nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa hai nước; mở rộng hợp tác lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như nông nghiệp, khai thác thủy sản; khai thác chế biến tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, quặng kim loại và kim loại màu....

Tổng thống mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh lương lực, xóa đói giảm nghèo.

Hai bên cũng nhất trí khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác, nhất là nông nghiệp, thủy sản, viễn thông, giáo dục, dầu khí, xây dựng hạ tầng, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân...

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Timor-Leste trong triển khai “Lộ trình Timor-Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN”. Việt Nam ủng hộ Timor-Leste sớm trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết tiếp tục ủng hộ thượng tôn pháp luật trong duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng và ngưỡng mộ trước những thành quả mà Timor Leste đã giành được trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc mà Tổng thống Jose Ramos-Horta là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu với Giải thưởng Nobel hòa bình năm 1996.

Việt Nam chúc mừng Timor Leste đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đặc biệt là việc Timor Leste được chấp thuận về nguyên tắc trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hội đàm sâu rộng và thực chất giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Jose Ramos-Horta. Quốc hội Việt Nam ủng hộ, sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác.

Trong tổng thể quan hệ đang phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong hợp tác Quốc hội sẽ là trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Timor Leste.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tiềm năng và dư địa hợp tác nghị viện giữa hai nước rất lớn, hiện tại chưa có cơ chế hợp tác, trao đổi đoàn trực tiếp. Hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia.

Tổng thống Timor Leste chia sẻ, Timor Leste coi trọng, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực; mong muốn học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực Việt Nam tiên phong, có thế mạnh.

Timor Leste mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm.

Tổng thống Jose Ramos-Horta mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ hoạt động hợp tác giữa hai nước, nhất là trong những lĩnh vực Timor Leste có nhu cầu.