Sáng nay, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, với sự tham dự của hơn 30 lãnh đạo đến từ các nước thành viên ASEAN, cùng các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Australia, Mỹ, Canada…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chào đón lãnh đạo các nước ASEAN và các nước, tổ chức đối tác của ASEAN gồm: Quốc vương Brunei; Tổng thống các nước: Indonesia, Philippines, Timor Leste, Brazil, Nam Phi; Thủ tướng các nước: Thái Lan, Singapore, Campuchia, Lào, Việt Nam, Canada; Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Trong sáng nay, lãnh đạo các nước ASEAN đã ký tuyên bố kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN, tượng trưng cho sự thống nhất và mở rộng của khối. Timor Leste đã chính thức gia nhập và trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN khẳng định việc Timor Leste được kết nạp mang lại ý nghĩa mới cho tầm nhìn của khối, đại diện cho mục tiêu dài hạn là xây dựng một cộng đồng khu vực hòa bình, ổn định, toàn diện và thịnh vượng.

Ông cho biết vị trí này “hoàn thiện gia đình ASEAN, tái khẳng định vận mệnh chung và ý thức sâu sắc về tình đoàn kết khu vực của chúng ta", đồng thời nhấn mạnh “sự phát triển và quyền tự chủ chiến lược của Timor Leste sẽ nhận được sự ủng hộ vững chắc và lâu dài".

Lãnh đạo các nước ASEAN và các nước đối tác, tổ chức quốc tế tại phiên khai mạc. Ảnh: Facebook của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Trong những ngày tới, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN+3 (APT), hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và một loạt cuộc gặp gỡ ASEAN+1 với các đối tác lớn, trong đó có Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã ký tuyên bố kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN. Ảnh: TTXVN

ASEAN là một gia đình, mỗi quốc gia mạnh lên là cả khối mạnh lên

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN.

Với chủ đề "Thống nhất thị trường - Hướng tới thịnh vượng chung", đây là diễn đàn doanh nghiệp lớn nhất bên lề hội nghị cấp cao ASEAN và cũng là một trong những diễn đàn kinh doanh lớn nhất châu Á năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi về chính sách và ưu tiên kinh tế của Việt Nam, cũng như các chiến lược của Chính phủ nhằm duy trì tăng trưởng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu; lĩnh vực đổi mới sáng tạo và số hóa, cách Việt Nam tận dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế số; vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất hàng đầu.

Thủ tướng cho biết những năm qua, mặc dù bối cảnh có nhiều khó khăn, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa đa phương gặp nhiều thách thức, chuỗi cung ứng đứt gãy, Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng nêu rõ, định hướng rất quan trọng của Việt Nam là tiếp tục thúc đẩy những động lực tăng trưởng, trong đó làm mới các động lực truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Theo đó, Việt Nam lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư với tinh thần "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc". Đồng thời, thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng; thúc đẩy tiêu dùng trong nước với dân số hơn 100 triệu người và khai thác hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết.

Cùng với đó, Việt Nam thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, tăng trưởng kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo… Việt Nam xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, đó là tư tưởng xuyên suốt; cân bằng giữa phát huy tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất, hiệu quả.

Hội nghị do Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN - BAC) tổ chức, quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao ASEAN, các CEO của tập đoàn hàng đầu cùng chuyên gia kinh tế quốc tế. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu, cả trong tư duy và trong hành động. Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội cũng như trong phát triển kinh tế, đặc biệt là kết nối kinh tế giữa các nước, kết nối con người, kết nối doanh nghiệp, kết nối giữa các vùng miền, giữa các nền văn hóa.

Trong chuyển đổi số, Việt Nam ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn; thương mại điện tử, logistics; chuyển đổi số dịch vụ trong y tế, giáo dục, văn hóa, giao lưu con người, du lịch.

Theo Thủ tướng, chuyển đổi số phải tạo được phong trào, xu thế và xây dựng Chính phủ số, phát triển xã hội số, kinh tế số thì phải có nhân lực số, công dân số.

Thủ tướng cho rằng, điều khiến thế giới ngưỡng mộ với ASEAN là nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, là tinh thần tự cường, là vai trò tâm điểm tăng trưởng, mục tiêu phát triển bao trùm, đặt con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực, động lực phát triển.

Điều phối viên chương trình, bà Rachel Eng, Giám đốc điều hành của Eng and Co. LLC và là thành viên ASEAN BAC tại Singapore, cho rằng những năm vừa qua, Việt Nam đã nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng năng động nhất châu Á. Ảnh: Nhật Bắc

Do đó phải tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đặt vai trò ASEAN trong tổng thể thế giới, rồi căn cứ điều kiện cụ thể của ASEAN để xác định đường lối, tầm nhìn, hành động và phối hợp giữa các nền kinh tế một cách phù hợp tình hình thực tế.

Khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, thì các nước ASEAN phải tăng cường kết nối chuỗi cung ứng nội khối. Hay khi chính sách của các nước bên ngoài gây tác động, ảnh hưởng thì các nước ASEAN phải nâng cao năng lực tự cường, hỗ trợ, tăng cường mở cửa các nền kinh tế để bù đắp lại các tác động và thiệt hại.

Về vai trò của Việt Nam trong ASEAN, Thủ tướng chia sẻ, "chúng ta là một cộng đồng ASEAN, một gia đình ASEAN, thì mỗi quốc gia mạnh lên, tức là cả khối chúng ta mạnh lên. Và ngược lại, khối ASEAN của chúng ta mạnh lên thì mỗi quốc gia được thụ hưởng sức mạnh của nội khối".