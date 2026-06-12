Theo đại diện đơn vị đón tiếp, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm nhằm đảm bảo các yêu cầu về an ninh, lễ tân và chất lượng phục vụ. Toàn bộ thực đơn được lựa chọn kỹ lưỡng để vừa thể hiện sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam, vừa phù hợp với khẩu vị của khách quốc tế.

Ngài Kay Rala Xanana Gusmão - Thủ tướng Timor Leste tại Khu Văn hoá Ẩm thực Sen Tây Hồ

Trong không gian mang đậm bản sắc văn hóa của Thủ đô, đoàn khách được giới thiệu và thưởng thức phở bò và nem sen rán, là những món ăn mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Việt Nam, được nhiều du khách quốc tế yêu thích khi đến Hà Nội.

Thực đơn phục vụ còn kết hợp giữa các món ăn truyền thống Việt Nam và các món chế biến theo phong cách hiện đại, bao gồm salad rau vườn Đà Lạt, súp bí Nhật kem tươi, tôm hấp, bò bít tết, cơm rang, và món tráng miệng chè tuyết yến táo đỏ dưỡng nhan.

Món phở bò truyền thống nổi tiếng của Hà Nội

Sau bữa ăn, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đã nán lại trò chuyện cùng một số thực khách tại nhà hàng.

Hình ảnh giản dị của vị lãnh đạo Timor-Leste cùng đoàn khách cấp cao đã để lại nhiều thiện cảm cho các thực khách. Nhiều người bất ngờ khi được gặp gỡ trực tiếp người đứng đầu Chính phủ Timor-Leste trong một không gian gần gũi, đời thường.

Hồ sen bao quanh Khu Buffet Hà Nội

Những năm gần đây, Sen Tây Hồ là một trong những địa điểm vinh dự được chọn để đón tiếp các đoàn khách quốc tế, các tổ chức ngoại giao và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của Thủ đô. Việc Thủ tướng Timor-Leste ghé thăm và trải nghiệm ẩm thực Việt Nam tại đây cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực Hà Nội, trong đó có Sen Tây Hồ, đối với khách quốc tế.

Khu Buffet Quốc tế - nơi tiếp đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước

Star Palace - trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới đẳng cấp tại Hà Nội

Khu Văn hóa Ẩm thực Sen Tây Hồ là một trong những điểm đến ẩm thực và văn hóa có quy mô lớn tại Hà Nội. Với diện tích rộng hàng chục nghìn m2 bên Hồ Tây, nơi đây không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức ẩm thực mà còn mang đến cho du khách cơ hội khám phá những giá trị văn hóa truyền thống thông qua không gian kiến trúc, nghệ thuật bài trí và các món ăn đặc trưng của Việt Nam. Với hệ thống buffet quy mô lớn, Sen Tây Hồ quy tụ hàng trăm món ăn đặc sắc đến từ nhiều vùng miền Việt Nam cùng các món quốc tế được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm. Không chỉ chú trọng chất lượng món ăn, đơn vị còn đầu tư vào không gian trải nghiệm, kết hợp giữa cảnh quan, kiến trúc và các hoạt động văn hóa nhằm mang đến những giá trị vượt ra ngoài một bữa ăn thông thường. Bên cạnh hoạt động ẩm thực, Sen Tây Hồ còn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, hội nghị, tiệc cưới và các chương trình cộng đồng. Những năm gần đây, đơn vị đã đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế và tham gia đồng hành cùng các hoạt động xúc tiến du lịch của TP. Hà Nội. Với định hướng phát triển gắn kết giữa ẩm thực, văn hóa và du lịch, Sen Tây Hồ không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè trong nước và quốc tế.

PV