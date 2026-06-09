Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão dẫn đầu đoàn cấp cao Timor Leste. Đại diện thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão bó hoa tươi thắm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: TTXVN

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai Thủ tướng bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Việt Nam và Timor-Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Lãnh đạo hai nước luôn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão với sinh viên Việt Nam tại lễ đón

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão

Hai Thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Hai Thủ tướng trao đổi trước khi vào hội đàm

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội đàm

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão tại hội đàm

Hội đàm giữa hai Thủ tướng

Sáng nay, phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão khẳng định hôm nay là ngày đặc biệt có ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên Timor Leste tham gia diễn đàn với tư cách là một thành viên đầy đủ của đại gia đình ASEAN. Ông cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Học viện Ngoại giao vì sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN để chia sẻ về tương lai ASEAN hòa bình, ổn định và lấy người dân làm trung tâm.

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão phát biểu

Thủ tướng Timor Leste chia sẻ rằng thế giới đầy bất ổn, nền tảng luật pháp quốc tế chịu nhiều thách thức và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể gây thiệt hại lớn cho nhân loại. Trong bối cảnh đó, ASEAN vẫn là chủ thể quan trọng để thúc đẩy đối thoại. Câu chuyện về Đông Nam Á rất phức tạp nhưng ASEAN đã cho thấy đa dạng không phải là điểm yếu mà là nguồn sức mạnh.

"Không quốc gia nào có thể tự quyết định vận mệnh một cách đơn độc; chúng ta cần nhau vì hợp tác cùng nhau sẽ mạnh mẽ hơn. Timor Leste sẵn sàng học hỏi, đóng góp và hợp tác chặt chẽ để xây dựng khu vực hòa bình, bao trùm", Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão phát biểu.

Trước đó, ngày 8/6, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn), đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Timor Leste vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh