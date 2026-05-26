Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vào chiều 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Vĩnh Long đạt được thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập, sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh đã nỗ lực lớn để bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt.

Vĩnh Long phải quan tâm tư duy hành động, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của tỉnh Vĩnh Long.

Trong đó, tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 của tỉnh chỉ đạt 5,3%, thấp hơn nhiều so với kịch bản đề ra là 9,35% và thấp hơn mức tăng trưởng chung của cả nước là 7,83%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, khu vực ĐBSCL nói chung và Vĩnh Long nói riêng còn nhiều khó khăn, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, song càng khó khăn càng phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đặc biệt quan tâm đến tư duy hành động, đổi mới sáng tạo về phương pháp, cách làm, không thụ động mà rất chủ động, đề xuất Trung ương các cơ chế kiến tạo phát triển mà tỉnh có năng lực và thẩm quyền thực hiện, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, tỉnh mới hình thành từ 3 tỉnh cũ cần thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu phát triển chung.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cụ thể hóa nhiệm vụ, xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu định lượng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; gắn trách nhiệm cụ thể với kết quả đầu ra, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long cần tập trung chủ động rà soát nội dung quy hoạch tỉnh và hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch các phân khu, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL, hoàn thành trong quý 2 này, trên cơ sở đó phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tư và triển khai các dự án.

Tỉnh Vĩnh Long cần đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là quy mô dân số lớn hơn 3,3 triệu người, đứng thứ 9 cả nước.

Theo Thủ tướng, nếu chỉ chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp truyền thống thì không thể có tăng trưởng nhanh, mạnh, do đó cần tăng thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, tỉnh cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị cao, xanh, tuần hoàn; hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, logistics đến tiêu thụ.

Thủ tướng dẫn ví dụ về trái sầu riêng hiện còn nhiều điểm nghẽn liên quan mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch…, ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu. Thủ tướng nhấn mạnh đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại này.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý Vĩnh Long cần thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch. Trung ương đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện cơ chế hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và đề xuất sửa đổi Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng khả thi hơn.

Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long tạo đột phá trong phát triển giao thông và logistics, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho các tuyến liên vùng, liên tỉnh có tính lan tỏa cao. Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh nghiên cứu điều chỉnh tiến độ để triển khai sớm các tuyến cao tốc CT33, CT36…

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo tỉnh tập trung phát triển năng lượng tái tạo. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa sông nước, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc thù địa phương gắn với Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long cần đặc biệt quan tâm tư duy hành động, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển. Ảnh: VGP

Tổng rà soát, đánh giá biên chế, chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long phải quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phong cách làm việc của các sở, ngành và cấp xã. Bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.X

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác. Ảnh: T.X

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Vĩnh Long tổng rà soát, đánh giá biên chế, chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở để kịp thời kiện toàn, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai tốt việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách.

Thủ tướng nhắc lại Trung ương đã đồng ý chủ trương thực hiện nhất quán quan điểm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ.

Thủ tướng cũng lưu ý Vĩnh Long tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống hành chính đoàn kết, liêm chính, hành động, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tụy, phục vụ nhân dân.