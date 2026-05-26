Sáng 26/5, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, an ninh năng lượng không chỉ là bảo đảm đủ nguồn cung điện mà còn phải duy trì vận hành hệ thống an toàn, liên tục trong các tình huống cực đoan. Giá năng lượng phải phù hợp với khả năng chi trả của người dân và doanh nghiệp, không gây tác động bất lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngay sau khi điều chỉnh quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Chính phủ và Bộ Công Thương đã có nhiều chỉ đạo điều hành, đôn đốc tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm; triển khai các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo. Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, nhiều dự án nguồn điện, lưới điện không theo kịp tiến độ đưa vào vận hành trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 theo quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cung ứng điện, an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.

Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương kiến nghị khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch điện VIII nhằm bảo đảm tính khả thi, lập danh mục các dự án điện cấp bách để triển khai ngay, đặc biệt là các dự án nguồn điện nền tại các trung tâm phụ tải lớn; nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành hệ thống liên hồ chứa thủy lợi - thủy điện...

Cam kết thời gian vận hành cụ thể

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao. Đây là nhiệm vụ hết sức đặc biệt, quan trọng, mang tính chiến lược, cấp bách, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng thường trực cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc triển khai thực hiện quy hoạch điện VIII.

Nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị, thời gian tới, Bộ Công Thương phải thúc đẩy tiến độ triển khai các chương trình, các công trình, dự án điện quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu không để công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng tiếp tục chậm tiến độ. Ảnh: VGP

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai lựa chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; thúc đẩy các nhà đầu tư hoàn thành theo đúng tiến độ phê duyệt, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án điện, cam kết thời gian vận hành cụ thể, phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành sớm hơn từ 1-2 năm so với kế hoạch.

"Chúng ta không được để chậm, nếu cần thì phải có cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để triển khai sớm, nhanh, vượt tiến độ các dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án trọng điểm", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Kiên quyết xử lý các dự án không đảm bảo tiến độ

Về rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch điện VIII, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu rà soát các nguồn điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo hướng đưa ra khỏi danh mục các dự án không thể hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 để điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế khác.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng trước Thủ tướng về thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Bộ Công Thương rà soát, cập nhật lại toàn bộ kịch bản cung - cầu điện quốc gia, đặc biệt là giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở tiến độ thực tế các dự án nguồn điện; xây dựng kịch bản điều hành tình huống thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, thiết lập cơ chế định kỳ để phục vụ điều hành linh hoạt; giao rõ đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, cảnh báo sớm nguy cơ thiếu điện.

UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp kiên quyết xử lý đối với chủ đầu tư các dự án không đảm bảo tiến độ theo quy hoạch, không để ảnh hưởng đến bảo đảm cung ứng nguồn điện.