Tối 29/11, Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat và phu nhân Lettis Napat đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 - 4/12 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long; Đại sứ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Vanuatu Phạm Hùng Tâm.

Tháp tùng Thủ tướng Jotham Napat thăm Việt Nam có: Chủ tịch Ủy ban Quốc tịch, Văn phòng Chính phủ Charlie Maniel; Nghị sĩ Quốc hội Tomker Netvunei; Cố vấn chính trị thứ nhất, Văn phòng Thủ tướng Kalfau George Kaloris; Tổng Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng Georges Maniuri; Cao ủy Vanuatu tại Australia Jimmy Nipo; Tổng Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Ngoại giao Joe Pakoa Lui; Tổng Vụ trưởng Vụ Di trú, Bộ Nội vụ Jeffrey Markson; Tổng Lãnh sự Vanuatu tại Thành phố Hồ Chí Minh Trần Nam Trung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đón Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đây là lần thứ hai một Thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Việt Nam, sau chuyến thăm của Thủ tướng Joe Natuman năm 2014. Sau hơn một thập niên, chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ song phương.

Vanuatu là một quốc đảo ở Tây Nam Thái Bình Dương, sở hữu diện tích hơn 12.000km2, cùng dân số khoảng 345.000 người. Nông nghiệp là nền tảng kinh tế truyền thống của nước này, bên cạnh đó là ngư nghiệp, du lịch, dịch vụ tài chính và lâm nghiệp.

Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam và Vanuatu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1982.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đồng thời phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Hợp tác giáo dục là một điểm sáng trong quan hệ song phương. Kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Vanuatu có nhiều dư địa có thể khai thác khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vanuatu năm 2017 đạt 17.15 triệu USD, trong đó Vanuatu xuất khẩu sang Việt Nam 4.65 triệu USD và Việt Nam xuất khẩu sang Vanuatu 12.5 triệu USD. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Vanuatu gồm gạo, thịt, thủy sản, sản phẩm sứ…. Gần đây nhất, tháng 4/2023, Việt Nam đã xuất khẩu thành công 10 container gạo ST25 sang Vanuatu.

Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 9/2026, Vanuatu có 8 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,5 triệu USD, hiện xếp thứ 102/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam chưa có dự án đầu tư sang Vanuatu.

Vanuatu đang chủ trương chuyển đổi từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, với ba ưu tiên cao là ngư nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy sản, lương thực, hàng tiêu dùng, công nghệ và đào tạo.