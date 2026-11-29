Mong muốn nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Myanmar

Sáng 29/11, tiếp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh triển khai các cam kết và thỏa thuận.

Ông đề nghị Tổng thống Myanmar quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Myanmar phối hợp với các đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tạo chuyển biến thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Myanmar. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Myanmar mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Myanmar. Myanmar sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tăng cường kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu văn hóa; phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar vào năm 2027.

Tổng thống Min Aung Hlaing thông tin về những nỗ lực của Myanmar trong khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết các vấn đề nhân đạo, thúc đẩy hòa bình, hòa giải, hòa hợp dân tộc và triển khai các hoạt động đối ngoại. Ông cảm ơn sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với Myanmar.

Myanmar luôn mong muốn duy trì, phát triển quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước thành viên ASEAN, mong Việt Nam tiếp tục là cầu nối. Myanmar sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar, ủng hộ giải pháp do Myanmar làm chủ và dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi để Myanmar sớm khôi phục sự tham gia đầy đủ tại các cơ chế và hoạt động của ASEAN.

Không để tổ chức, cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống nước kia

Cũng trong sáng nay, tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác nổi bật trong năm 2026, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là 4 chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trong 4 tháng, gần nhất là chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng Thái Lan cho rằng, tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Ông đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Thái Lan; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và an toàn thực phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Kim ngạch thương mại song phương đã tiệm cận mục tiêu 25 tỷ USD. Thủ tướng Thái Lan mong muốn hai nước hướng tới mục tiêu cao hơn, tháo gỡ các rào cản thương mại và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong và ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống nước kia.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh.

Việt Nam ủng hộ Thái Lan đảm nhiệm vai trò kép, Chủ tịch ASEAN và chủ trì Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) năm 2028, mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tiềm năng, thế mạnh của hợp tác tiểu vùng Mekong, mở ra những cơ hội mới về kết nối và phát triển bền vững.

Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới Việt Nam - Campuchia

Trước đó, chiều 28/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Tình đoàn kết, gắn bó và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử là nền tảng quý báu của quan hệ hai nước ngày nay. Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia ổn định, phát triển và thịnh vượng, coi sự phát triển của Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và ngược lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam dành cho Campuchia. Chính phủ Campuchia luôn coi trọng gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, coi đây là tài sản quý báu của hai dân tộc.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia thực sự trở thành cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về kinh tế, hai lãnh đạo nhìn nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh, sự gắn kết và bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế; khẳng định quyết tâm sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD/năm.

Hai nước sẽ phát huy tốt hơn những lợi thế của quan hệ láng giềng và nền tảng tin cậy chính trị để tạo thêm động lực, nguồn lực và không gian phát triển cho cả hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), hai bên nhất trí coi “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027” là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hai nước, khẳng định những giá trị bền vững đã được vun đắp qua nhiều thế hệ và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.