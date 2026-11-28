Chiều 27/11, tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Lào sang thăm chính thức và tham dự các hội nghị CLMV và ACMECS tại Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Saleumxay Kommasith có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết, Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển quan hệ với Việt Nam; quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt có một không hai trong quan hệ quốc tế, là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Thông tin về kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết, hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, năng lượng, phát triển nguồn nhân lực.

Vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Thủ tướng trong triển khai các cam kết, thỏa thuận, nhất là thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng trọng điểm; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chú trọng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết, Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy các dự án trọng điểm và tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Việt Nam và Lào hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giữa các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 25 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn 671 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên khoảng 7,04 tỷ USD với 305 dự án.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Hai lãnh đạo thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị, mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam

Hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng. Thủ tướng Lào mong muốn mở rộng hợp tác phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện, phát huy tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Lào; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan phối hợp giải quyết, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam và Lào sẽ tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm; ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương.

Hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đồng hành với hai Chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc để Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác như đã cam kết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trọng tâm là hạ tầng, giao thông, năng lượng; Lào tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; nâng cao hiệu quả các dự án viện trợ, khai thác tiềm năng về nông nghiệp sạch, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục và hợp tác địa phương.

Ông nhìn nhận việc hai bên thống nhất thúc đẩy “gắn kết chiến lược” thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuyến thăm của Thủ tướng Lào trong nhiệm kỳ mới thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào và các cơ quan liên quan của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.