Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa kính viếng.

Lễ tang cấp nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành

Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, tham gia đoàn còn có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu; đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu, viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga làm trưởng đoàn vào viếng.

Các đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội, TP Hải Phòng và nhiều bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, địa phương đã vào viếng.

Ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: “Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đoàn Duy Thành, người đồng chí, người lãnh đạo đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành về sự đau thương mất mát không gì bù đắp được này”.

Ông Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng) sinh ngày 15/9/1929; quê quán tỉnh Hải Dương (cũ), nay là TP Hải Phòng; thường trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Ông tham gia cách mạng tháng 7/1945; vào Đảng ngày 15/10/1946. Ông là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 5, 6; đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần vào ngày 6/2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

